Клуб «Челбаскет» выиграл у соперников из Казахстана и отправился на юг России

Баскетбольная команда примет участие в предсезонном турнире в Ростове‑на‑Дону

Баскетбольная команда «Челбаскет» продолжает подготовку к старту нового сезона в Суперлиге. Накануне челябинцы на родном паркете сыграли товарищеский матч с клубом «Тобол» из Костаная. Они уверенно выиграли поединок у соперников из Казахстана, а уже сегодня, 27 сентября, отправились на предсезонный турнир в Ростов-на-Дону, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра с костанайским «Тоболом» стала первой для «Челбаскета» в текущем летнем межсезонье. А поскольку проводил ее клуб в родном городе, то и матч вызвал большой интерес у челябинских любителей баскетбола. Особенно с учетом того, что состав команды за летние каникулы значительно обновился, в клубе начал свою работу новый тренер.

Спортивный результат вряд ли имел какое-то значение. Куда любопытнее было посмотреть в деле новичков клуба, насколько они готовы решать с командой высокие задачи. Приятное впечатление произвел свой игрой Андрей Топтунов, он и стал самым результативным игроком матча (25 очков). Достойно сыграли и другие новобранцы «Челбаскета» — Вадим Третьяк, Андрей Семенов, Вадим Стубеда. Итоговый счет 89:56 в нашу пользу.





«Я буду объективным. На предсезонных матчах никогда не нужно смотреть на результат, нужно смотреть на рисунок игры и правильность выполнения установок. Мы еще продолжаем вкатываться в сезон. Отстаем от запланированного графика примерно на две недели: из-за микротравм игроков мы изменили тренировочный процесс», — отметил после матча главный тренер БК «Челбаскет» Михаил Терехов.





Отметим, что сыграл товарищеский матч с «Тоболом» и резервный состав челябинской команды. «Металлург-Челбаскет», который в сезоне-2024/2025 будет выступать в Высшей лиге, уступил соперникам из Казахстана со счетом 72:80.

Между тем главная команда отправилась в Ростов-на-Дону. Там «Челбаскет» примет участие в тренировочных спаррингах с тремя командами. Нашим парням предстоит сыграть с «БАРС-РГЭУ», «СШОР-Локомотив-Кубань» и «Динамо» (Грозный). Все они в предстоящем сезоне будут нашими соперниками в Суперлиге.