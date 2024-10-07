Клуб «Челбаскет» с поражения стартовал в новом баскетбольном сезоне

Челябинская команда на своей площадке уступила «Динамо» из Владивостока — 66:73

Команда «Челбаскет» уступила в первом матче нового баскетбольного сезона. Сегодня, 7 октября, на своей площадке челябинцы оказали достойное сопротивление действующему чемпиону Суперлиги, но все же проиграли «Динамо» из Владивостока со счетом 66:73. В составе приморского клуба шедевральный матч выдал 38-летний экс-игрок сборной России Антон Понкрашов, практически в одиночку решивший исход поединка, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Хорошо начинать новый баскетбольный сезон дома. Но плохо, если тебе противостоит один из главных фаворитов турнира. «Челбаскет» достойно бился с дальневосточным «Динамо», хотя многие игроки челябинской команды провели далеко не самый лучший свой матч. Главной причиной поражения хозяев площадка стал низкий процент реализации бросков с игры.

А ведь начинался поединок для нашей команды неплохо. Автором первого заброшенного мяча сезона-2024/2025 стал Андрей Топтунов. Разыгрывающий «Челбаскета» точно исполнил трехочковый бросок. Хорошо вошел в игру и Александр Лавников. Гости сделали ставку на дальние броски. Уже в первой четверти они реализовали 4 «трешки» из 4! Солировал у них Антон Понкрашов.





Его игра стоит отдельных слов. Экс-игрок сборной России отправился в Суперлигу завершать свою карьеру. Многие эксперты говорили о том, что выйти на свой прежний уровень Антон Понкрашов вряд ли сможет. Но первая же игра 38-летнего баскетболиста подтвердила, что он еще в строю и на хорошем счету. Мало того, что он сыграл результативно, набрав 22 очка, так еще и выдал несколько классных передач, сделал 10 подборов.

Удивительно, но именно Понкрашов играл на позиции первого номера в дальневосточном клубе. Скорее, это вынужденная мера. Потому что роль разыгрывающего в «Динамо» должен вроде как исполнять еще один звездный игрок Иван Стребков. Однако по непонятным причинам тот первую половину матча пропустил, вышел на площадку он только после большого перерыва.

«Челбаскет», между тем, достойно сражался. 20:27 после первого периода — не столь критично. Тем более что во второй четверти челябинцы прибавили. Андрей Топтунов и Андрей Семенов — вот две главные боевые единицы, которые помогли хозяевам площадки выровнять положение и даже выйти на некоторое время вперед (31:30).

Увы, лидировали в счете наши парни недолго. Все тот же Понкрашов вовремя включился в игру. В нужный момент его поддержал Максим Колюшкин и Вячеслав Грачев. Тем не менее, первая половина игры завершилась с минимальным перевесом в счете — 39:40 не в нашу пользу.

Ключевым отрезком матча стал третий период. В нем гости совершили рывок, сделав себе комфортное преимущество перед заключительной четвертью. 53:62 — отыграть 9 очков вполне можно было, но очень уж тяжело «Челбаскету» было взламывать оборону соперника. К тому же у ребят явно не пошли броски.

За 3 минуты до финальной сирены челябинцы уступали все те же 9 очков — 61:70. Увы, снайперские качества хозяев площадки подвели. 66:73 — победа «Динамо». Подопечных Михаила Терехова подвела неточность: с игры они реализовали 21 бросок из 59, а это 35,5% попадания — очень низкий показатель для Суперлиги.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига.

7 октября. «Челбаскет» (Челябинск) — «Динамо» (Владивосток) — 66:73 (20:27, 19:13, 14:22, 13:11).

«Челбаскет»: Лавников (15), Третьяк (12), Топтунов (11), Семенов (7), Стубеда (7), Незванкин (4), Грашкин (4), Нелюбов (3), Якунин (2), Борисов (1).

«Динамо»: Понкрашов (22), Грачев (12), Богданович (11), Стребков (10), Колюшкин (10), Викторов (6), Нестеров (2), Клюев, Карпеко, Можаровский.

Лучшие игроки матча (версия ИА «Первое областное»):

Антон Понкрашов («Динамо»)

Провел фантастический матч, практически в одиночку решим его исход. 38-летний игрок экс-сборной России набрал 22 очка, сделал 10 подборов, 5 голевых передач и 4 перехвата! А еще кто-то говорил, что он спустился в Суперлигу «попылить»...

Александр Лавников («Челбаскет»)

Выделим в стане челябинского клуба самого результативного игрока. Александр Лавников сыграл полезно, хоть и не идеально. Забил несколько эффектных данков.

Михайло Богданович («Динамо»)

Сербский форвард дальневосточного клуба провел не самый лучший свой матч. Но и этого хватило, чтобы помочь своей команде победить. Включался в игру в самый нужный момент.

У «Челбаскета» есть еще два дня на то, чтобы провести работу над ошибками. Уже 10 октября нашей команде предстоит провести еще один домашний матч. Соперник тоже очень даже серьезный — БК «Иркут». Тот самый, который в минувшем сезоне возглавлял Михаил Терехов. Под его руководством сибиряки неожиданно заняли второе место по итогам регулярного чемпионата.