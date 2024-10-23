Клуб «Челбаскет» выиграл первый матч Кубка России у команды «Купол-Родники»

Но преимущество шаткое — 69:66, теперь все решит ответный матч в Ижевске

Баскетболисты команды «Челбаскет» победой завершили первый матч 1/16 финала Кубка России. Сегодня, 23 октября, челябинцы на своей площадке выиграли у клуба «Купол-Родники» со счетом 69:66. Однако этого преимущества может не хватить для выхода в следующий раунд турнира. В ответном поединке в Ижевске нашей команде будет непросто удержать разницу в 3 очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челбаскет» недосчитался перед матчем двух боевых единиц: не попали в заявку на матч опытный Андрей Семенов (у него повреждение) и совсем еще юный Алексей Никитин (отправился с юниорской командой на другой матч). Поэтому и главный тренер челябинского клуба заявил на поединок лишь 10 игроков. Но и с ограниченными ресурсами хозяева площадки добились победы. Впрочем, обо всем по порядку.

Для «Челбаскета» задача на матч была простая: постараться не только выиграть, но и сделать это уверенно, с хорошей разницей в счете. Ведь именно по итогам двух игр (дома и на выезде) определится команда, которая отправится в следующий раунд Кубка России.

И начали хозяева площадки за здравие. В стартовые 4 минуты игры они подавили соперника, выиграв отрезок со счетом 12:2. По «трешке» забросили Дмитрий Незванкин и Андрей Топтунов, дважды классно сыграл на перехвате Сергей Грашкин...

Наставник гостей Сергей Чернов вынужден был брать тайм-аут. Это помогло: ижевчанам удалось совершить рывок 9:0, выровняв игру. В какой-то момент «Купол-Родники» даже вышел вперед. Однако концовка четверти осталась за хозяевами. 21:15 после первого периода. Отметим, что здорово вошел в игру Дмитрий Якунин. Челябинский игрок за 2,30 минуты умудрился набрать 5 очков, реализовав оба своих броска с игры, один из которых был дальним.

Равным и упорным получился второй отрезок матча. В нем игроки «Челбаскета» стали чаще нагружать и снабжать передачами «большого» Ивана Нелюбова. У того получалось завершать атаки с переменным успехом. Зато с «периметра» челябинцы преуспели. У них пошел бросок с дальней дистанции: 8/16 удачных попыток с дальней дистанции к экватору — весьма неплохо. Для сравнения: по этому же показателю у гостей все было печально: 1/6, то есть 16,7% реализации «трешек». При счете 38:29 команды отправились на большой перерыв.

Этот перерыв, по всей видимости, усмирил пыл обеих команд. Результативность матча в третьем периоде резко упала. Соперники стали часто ошибаться в простых ситуациях, сбился у них и прицел — лишь в половине случаев броски достигали цели. В такой игре больше преуспели гости: они стали сокращать разрыв в счете. Здорово вошел в игру у них Сергей Полстянов, который за короткий промежуток времени набрал 8 очков.

К счастью, игроки «Челбаскета» вовремя встрепенулись, вновь увеличив отрыв в счете. Перед заключительным периодом на табло горели 53:45. Увы, его наши парни провели не лучшим образом, позволив соперникам сократить отставание до минимума. В итоге 66:63 — очень шаткое и зыбкое преимущество челябинцев перед ответным поединком в Ижевске.

Баскетбол. Winline Кубок России. 1/16 финала.

23 октября. «Челбаскет» (Челябинск) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 69:66 (21:15, 17:14, 15:16, 16:21).

«Челбаскет»: Топтунов (16), Стубеда (11), Нелюбов (10), Лавников (7), Незванкин (6), Якунин (5), Туманов (5), Третьяк (4), Грашкин (3), Борисов (2).

«Купол-Родники»: Лобарев (17), Карванен (13), Полстянов (10), Архипов (7), Бобровских (7), Винник (6), Жмако (5), Горшков (1), Кузнецов, Кипкеев, Куимов, Косарев.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Вновь был дирижером атак челябинского клуба, практически не уходил с площадки, сыграв 34 минуты. За это время набрал 16 очков. В его активе также 3 подбора и 4 перехвата.

Павел Лобарев («Купол-Родники»)

Лучший игрок матча в составе ижевского клуба. На него легла основная нагрузка, он с ней справился.

Иван Нелюбов («Челбаскет»)

Пусть набрал и немного очков в атаке, но был очень полезен в защите. За относительно небольшое игровое время на площадке набрал 10 очков и сделал 5 подборов.

Теперь командам предстоит провести ответный поединок 6 ноября в Ижевске. И по итогам этого матча определится та, которая отправится в следующий раунд турнира. А пока «Челбаскет» будет готовиться к гостевому выезду в Суперлиге — 29 октября челябинцы сыграют с питерским «Зенитом-2».

Фото: Юлия Неструева (пресс-служба БК «Челбаскет»).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).