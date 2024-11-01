Клуб «Челбаскет» сыграл худший матч сезона, уступив дебютанту Суперлиги

Челябинская баскетбольная команда проиграла грозненскому «Динамо» со счетом 74:78

Баскетбольный клуб «Челбаскет» провалил гостевой поединок с грозненским «Динамо» в Суперлиге. Сегодня, 1 ноября, южноуральцы проиграли дебютанту турнира со счетом 74:78, сыграв свой худший матч в сезоне. Хозяева площадки после пяти поражений кряду, одержали первую победу в Суперлиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Дебютанты Суперлиги из Грозного перед матчем с «Челбаскетом» не имели побед в турнире. «Динамовцы» уступили во всех пяти играх, оказавшись на дне таблицы. И, казалось, челябинцы не смогут испытать проблем в поединке с уступающим в классе соперником.

Не тут-то было. Сложно сказать, что послужило причиной столь невнятной игры нашей команды. Но матч провела она плохо, очень плохо. Не пошла игра у ребят из «Челбаскета» с самого начала. Тем не менее, этого хватало для того, чтобы не отпускать соперника далеко вперед — тот тоже в дебюте много ошибался и не добирал очков.

А чем дальше, тем все хуже было для игроков «Челбаскета». У них мало что получалось: не шли броски, не получались быстрые контрвыпады, со скрипом получалось реализовывать позиционные атаки. 28:38 — с таким счетом завершилась первая половина матча.

После большого перерыва мало что изменилось. Хозяева еще больше упрочили преимущество. В какой-то момент «динамовцы» вели в счете 16 очков! Все должен был решить последний период, который наша команда начала при «-11».

Главному тренеру челябинского клуба Михаилу Терехову удалось-таки привести своих подопечных в чувство. Медленно, но верно разрыв в счете стал сокращаться. За 2 минуты до финальной сирены он составлял 5 очков — 64:69. Увы, на большее наших ребят не хватило. Команда из Грозного сохранила нужный им счет и одержала первую победу в Суперлиге.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

1 ноября. «Динамо» (Грозный) — «Челбаскет» (Челябинск) — 78:74 (17:15, 21:13, 20:19, 20:27).

«Динамо»: Заболотнев (14), Каныгин (13), Комиссаров (12), Есипов (11), Бондаренко (10), Пичкуров (7), Писарчук (5), Сертович (5), Ищенко (1), Милютин, Кочергин.

«Челбаскет»: Топтунов (20), Семенов (12), Туманов (11), Стубеда (10), Незванкин (9), Нелюбов (6), Якунин (3), Третьяк (3), Борисов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Один из тех игроков челябинского клуба, к кому не может быть претензий. Провел игру на своем привычном уровне, став самым результативным игроком матча.

Игорь Каныгин («Динамо»)

Центровой «бело-голубых» выиграл борьбу под щитом, и это было одним из слагаемых успеха команды из Грозного. Набрал 13 очков, сделал 6 подборов. Весьма достойно.

Владимир Заболотнев («Динамо»)

Провел не так много времени на площадке, но действовал полезно: 14 очков при 6/7 бросков с игры — отличный показатель. Сделал также 5 результативных передач.

Следующий матч наша команда проведет 6 ноября — «Челбаскету» предстоит провести в Ижевске ответную игру Кубка России с клубом «Купол-Родники». А затем его ждут два домашних матча в Суперлиге с командами «Университет-Югра» (13 ноября) и «Химки» (21 ноября).