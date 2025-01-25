Клуб «Челбаскет» уверенно разобрался с тамбовскими «Волками» в Суперлиге

Челябинская команда одержала гостевую победу со счетом 79:63

Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал уверенную победу в Суперлиге, выиграв гостевой поединок у БК «Тамбов» со счетом 79:63. Героем матча стал тяжелый форвард южноуральской команды Александр Лавников, набравший 20 очков. Он помог своему клубу выиграть и закрепиться в восьмерке сильнейших в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Никто не предвещало тому, что «Челбаскет» сможет одержать такую уверенную победу. Начало игры осталось за хозяевами площадки. Тамбовчане успешно реализовывали свои атаки, при этом хорошо бросали со средней и дальней дистанции. И еще действовали предельно плотно в обороне, не давая разбежаться быстрым игрокам соперника. 24:16 в пользу хозяев после стартового отрезка.

Но все кардинально изменилось во втором периоде. Теперь уже «Челбаскет» контролировал ход игры, диктовал свои условия. Челябинцы достаточно быстро сократили разрыв в счете и даже завершили первую половину матча в свою пользу — 36:34 после двух периодов.

Отметим, что не лучшим образом вошел в игру разыгрывающий челябинского клуба Андрей Топтунов. На его счету оказалось лишь 3 очка, при этом у снайпера не пошел бросок: он реализовал лишь 1 попытку из 5 с трехочковой дистанции, не достигли цели и два его броска с игры.

Впрочем, все это было не важно, поскольку в первые две минуты игры после большого перерыва «Челбаскет» совершил рывок (8:0) и впервые достиг двузначного перевеса в счете — 44:34.

Тамбовские «волки» не могли найти свою игру. Преимущество гостей продолжало расти. Главным образом благодаря классной игре тяжелого форварда Александра Лавникова. Он успевал везде, помогая партнерам по команде как в защите, так и нападении. Под кольцом хозяйничал Дарол Эрнандес Зиненко, сделавший в итоге 12 подборов.

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25 января. БК «Тамбов» (Тамбов) — «Челбаскет» (Челябинск) — 63:79 (24:16, 10:20, 11:23, 18:20).

БК «Тамбов»: Стойко (16), Пан (11), Рогозенко (10), Викентьев (10), Аннаев (4), Пилипчук (4), Макиев (4), Величкин (2), Новиков (2), Иванов.

«Челбаскет»: Лавников (20), Туманов (12), Подобедов (10), Незванкин (9), Топтунов (9), Эрнандес-Зиненко (6), Нелюбов (5), Стубеда (3), Третьяк (2), Борисов (2), Печенджиян (1), Якунин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Лавников («Челбаскет»)

Лучший игрок матча. И не только потому, что набрал наибольшее количество очков. Действовал на площадке очень эффективно. При этом показал отличный процент реализации бросков с игры, и даже забил две «трешки» из трех.

Филипп Стойко (БК «Тамбов»)

Вел партнеров по команде за собой, но этого было мало. Реализовал четыре из семи дальних броска, достойно сыграл в защите.

Руслан Туманов («Челбаскет»)

Не самый лучший матч в исполнении атакующего защитника челябинского клуба, но не опустился ниже своего же уровня.

Баскетбольный клуб «Челбаскет» закрепился в топ-8 лучших команд Суперлиги. Следующий матч «Победная стая» проведет 28 января в гостях. Ее соперником станет столичный ЦСКА-2.

Фото: пресс-служба БК «Тамбов».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».