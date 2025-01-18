Баскетбольный клуб «Челбаскет» снова вступил на полосу неудач в Суперлиге

Челябинская команда потерпела третье поражение подряд, уступив в гостях «Иркуту»

В полосу неудач попали игроки челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет». Подопечные Михаила Терехова потерпели третье поражение подряд в Суперлиге, уступив сегодня, 18 января, в гостях БК «Иркут» — 67:71. Челябинская команда опустилась на 8‑е место в турнирной таблице, но пока еще входит в зону плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Выездное турне игроки «Челбаскета» начали с игры во Владивостоке с местным «Динамо». Долгий перелет, по всей видимости, отразился на физическом состоянии ребят. В матче с «бело-голубыми» челябинцы сыграли явно ниже своих возможностей. Особенно в первой половине матча, которую проиграли со счетом 28:49...

Рассчитывать на положительный итог в противостоянии с таким мастеровитым соперником, когда уступаешь ему «-21» очко, — вряд ли возможно. Вторая половина игры, по сути, превратилась в формальность. Тем не менее челябинцам удалось хотя бы сыграть ее на равных, в какой-то момент даже немного сократить разрыв в счете. Впрочем, заключительный период хозяева забрали себе. В итоге они победители с разгромным счетом — 92:64.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

15 января. «Динамо» (Владивосток) — «Челбаскет» (Челябинск) — 92:64 (22:17, 27:11, 21:21, 22:15).

«Динамо»: Стребков (19), Лобарев (17), Грачев (13), Карпеко (13), Понкрашов (13), Богданович (6), Нестеров (3), Можаровский (3), Викторов (3), Денисов (2).

«Челбаскет»: Лавников (18), Топтунов (13), Незванкин (10), Туманов (7), Нелюбов (4), Эрнандес-Зиненко (3), Печенджиян (3), Якунин (2), Третьяк (2), Стубеда (2), Борисов, Подобедов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Вячеслав Грачев («Динамо»)

Сыграл очень полезно, не случайно набрал наибольшее количество баллов эффективности — 27. Сделал дабл-дабл: 13 очков и 10 подборов.

Александр Лавников («Челбаскет»)

Лучший в составе челябинской команды, стал самым результативным игроком, набрав 18 очков. Провел на площадке 30 минут — больше других в составе «Челбаскета».

Иван Стребков («Динамо»)

Опытнейший и мастеровитый игрок стал одним из лидеров «Динамо», часто брал игру на себя. В его активе 19 очков, 6 передач и 5 подборов — достойно!

Куда более упорным и равным получился поединок «Челбаскета» в гостях с БК «Иркут». Наши парни начали игру отвратительно плохо. В течение трех минут они не могли отправить мяч в кольцо соперника, а первые очки в позиционной атаке набрали лишь на исходе 4-й минуты матча. Это хорошо, что хозяева площадки также результативностью не могли похвастать. Тем не менее за первые 8 минут игры счет на табло был 15:3 в пользу сибиряков.

Вы только представьте, наша команда набрала лишь 3 очка, а статистика бросков была просто катастрофической: 0/6 с «трешки», 1/13 с игры в целом. Ладно хоть в концовке периода Вадим Третьяк и Дмитрий Незванкин попали со средней дистанции — они хоть немного улучшили статистику. 19:8 после стартового отрезка матча.

К счастью, есть в штабе «Челбаскета» специалист, который не даст своим подопечным играть спустя рукава. Михаил Терехов привел ребят в чувство, заставил выжимать из себя максимум. Наши парни лучше провели второй период, еще лучше — третий. Заключительный период они начинали, уступая соперникам с минимальным счетом — 51:52.

Казалось, вот-вот — и они дожмут соперника. По крайней мере, в психологическом плане у игроков «Челбаскета» должно было быть преимущество. В какой-то момент челябинцы даже повели в счете. Но недолго, все решалось в концовке. Увы, ее забрали хозяева площадки. В нужный момент, за 47 секунд до финальной сирены, при счете 64:62 важную «трешку» забил Ян Тодеус. Увы, он похоронил наши надежды на положительный исход.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

18 января. «Иркут» (Иркутск) — «Челбаскет» (Челябинск) — 71:67 (19:8, 16:19, 17:24, 19:16).

«Иркут»: Саврасов (17), Додеус (15), Савин (12), Прощенко (7), Тихоненко (7), Ершов (5), Ванин (4), Шевчук (2), Федоров (2), Вздыхалкин.

«Челбаскет»: Туманов (15), Топтунов (14), Лавников (12), Стубеда (6), Эрнандес-Зиненко (6), Незванкин (5), Нелюбов (4), Третьяк (3), Подобедов (2), Борисов, Печенджиян.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Саврасов («Иркут»)

Вне сомнений он — лучший игрок матча, затащил его едва ли не в одиночку. Набрал 17 очков, сделал 13 подборов и 8 передач. КПИ его действий аж 33 балла!

Руслан Туманов («Челбаскет»)

Стал одним из главных авторов погони. Здорово действовал как в атаке, так и защите. В итоге у него 15 очков и 10 подборов — хороший показатель для игрока его амплуа.

Ян Додеус («Иркут»)

Практически не уходил с площадки, провел почти 32 минуты. Сыграл результативно (15 очков), но главное — забил очень важную «трешку» в концовке встречи.

После двух гостевых поражений «Челбаскет» немного ухудшил свое турнирное положение в Суперлиге. Команда опустилась на 8-е место в таблице, но еще входит в зону плей-офф. Впереди у челябинцев еще два выездных матча: с БК «Тамбов» (25 января) и ЦСКА-2 (28 января).

Фото: пресс-служба БК «Иркут» (Иркутск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

Материал подготовлен ИА «Первое областное».