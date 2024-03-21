Клуб «Челбаскет» уступил соперникам из Сургута в российской Суперлиге

Челябинцы проиграли в гостях «Университету-Югре» со счетом 62:79

Баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел очередное поражение в чемпионате российской Суперлиге. Сегодня, 21 марта, челябинцы уступили в гостевом поединке команде «Университет-Югра» из Сургута — 62:79. На финише регулярного чемпионата южноуральцам осталось провести один матч, однако вне зависимости от его исхода они не смогут подняться выше 13-го места в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

С турнирной точки зрения матч уже ничего не решал для челябинцев. Вне зависимости от исхода двух оставшихся игр, «Челбаскет» не мог подняться выше 13-й строчки в таблице. Команда из Сургута, напротив, была предельно мотивирована: в случае победы над челябинцами «Университет-Югра» мог запрыгнуть на 8-е место, дающее право выступить в плей-офф турнира.

К сожалению, «хлопнуть дверью» на финише регулярного чемпионата «Челбаскету» не удалось. Хозяева площадки уже с первых минут встречи ушли в отрыв, обозначив свои твердые намерения победить и побороться за путевку в плей-офф. Тем не менее, в концовке стартового отрезка южноуральцы выглядели достойно, несколько сократив разрыв в счете — 12:19 после первого периода.

Однако после короткой паузы «Университет-Югра» совершил рывок 12:3, который, по сути, стал определяющим. Даже несмотря на то, что «Челбаскет» какое-то время еще продолжал оказывать сопротивление, а в какой-то момент даже свел разрыв в счете до «-10» очков — 22:32.

Югорчане контролировали ход поединка, не форсировали события и хладнокровно довели матч до победы. Самым результативным в составе хозяев стал Артем Писарчук, набравший 17 очков. У «Челбаскета» активностью выделялся Иван Евстигнеев, в активе которого 14 очков.

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21 марта. «Университет-Югра» (Сургут) — «Челбаскет» (Челябинск) — 79:62 (19:12, 21:13, 16:9, 23:28).

«Университет-Югра»: Писарчук (17), Салмин (14), Суворов (11), Будин (11), Карванен (5), Карпеко (5), Буланов (5), Токарев (4), Самсонов (3), Мартынов (3), Суханов (1).

«Челбаскет»: Евстигнеев (14), Якунин (9), Злобин (9), Михалев (8), Борисов (6), Кольцов (4), Нелюбов (4), Кочергин (3), Перцев (2), Новиков (2), Кирилюк (1), Пилипчук.

На финише регулярного чемпионата челябинцам осталось провести один поединок. В воскресенье, 24 марта, наша команда сыграет с одним из лидеров турнира — подмосковными «Химками». Вне зависимости от исхода матча, «Челбаскет» не сможет подняться выше 13-й строчки в турнирной таблице и на втором этапе сыграет в плей-ауте Суперлиги.