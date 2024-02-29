Баскетболисты «Челбаскета» взяли реванш у БК «Тамбов» в Суперлиге

Челябинский клуб выиграл со счетом 73:65, сохранив шансы на выход в плей-офф

Баскетбольный клуб «Челбаскет» взял реванш у БК «Тамбов» за разгромное поражение в матче первого круга Суперлиги. Сегодня, 29 февраля, челябинцы одержали победу со счетом 73:65, сохранив теоретические шансы на выход в плей-офф. В трех оставшихся поединках регулярного чемпионата им нужно выигрывать все три гостевых матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Положение в турнирной таблице на финише регулярного чемпионата Суперлиги складывалась для хозяев таким образом, что они вынуждены были играть только на победу. В случае поражения они лишались даже теоретических шансов на то, чтобы войти в восьмерку сильнейших команд и выйти в плей-офф.





По всей видимости, это обстоятельство сыграло роль на действиях челябинцев. Они начали очень активно и результативно. Впрочем, гости также были убедительны в атаке. Не прошло и трех минут после стартового свистка, а на табло уже горели 10:7 в пользу хозяев.

Правда, стартового запала обеим командам надолго не хватило. Результативность спала, и далеко не каждый розыгрыш мяча завершался точным попаданием в кольцо соперника. Концовка периода осталась за гостями, которые и ушли на первый перерыв с небольшим перевесом в счете — 16:20.

Равным и упорным выдался второй отрезок матча, в котором «Челбаскет» был в роли догоняющего. Долгое время хозяева площадки безуспешно пытались нагнать соперника. И все же в концовке выровняли-таки положение. Павел Новиков в сольном проходе был безупречен — 35:35.

А после перерыва к радости болельщиков нашим парням удалось вырваться вперед. Сначала с фолом забросил мяч в корзину Иван Евстигнеев, а затем Евгений Борисов удачно вышел на замену и реализовал «трешку».

Ключевым стал заключительный период, а точнее первые его 5 минут. В них челябинцы сыграли выше всяких похвал. Удачные действия Павла Кольцова и все того же Ивана Евстигнеева позволили увеличить отрыв в счете до «+11». В итоге последние четыре минуты матча, по сути, превратились уже в формальность. «Челбаскет» довел дело до победы и подарил болельщикам надежду в то, что команда еще сможет-таки побороться за путевку в плей-офф.

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29 февраля. «Челбаскет» (Челябинск) — БК «Барнаул» (Алтайский край) — 73:65 (16:20, 19:15, 20:16, 18:14).

«Челбаскет»: Евстигнеев (15), Михалев (14), Кольцов (13), Кочергин (9), Нелюбов (7), Борисов (4), Кирилюк (4), Новиков (4), Злобин (3), Пилипчук, Якунин.

«Барнаул»: Федюшин (19), Ильинов (11), Белошапко (10), Чикарев (9), Бокарев (8), Смыгин (6), Крылов (2), Тишин, Малофеев, Айрих, Карбусов, Лагутин.

Челябинцам на финише «регулярки» осталось провести три гостевых поединка. Соперники очень серьезные: «Темп-СУМЗ», «Университет-Югра» и «Химки». Для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф во всех трех матчах нужно только побеждать.