Баскетбольный клуб «Челбаскет» вышел в следующий раунд Кубка России

Челябинцы по итогам двух матчей оказались сильнее команды «Купол-Родники»

Челябинская баскетбольная команда «Челбаскет» выиграла и второй матч в Кубке России у клуба «Купол-Родники» из Ижевска. Сегодня, 6 ноября, подопечные Михаила Терехова победили в ответном поединке соперников из Удмуртии со счетом 76:71. Несмотря на потери в составе из-за травм игроков, «Челбаскет» вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится с клубом «СШОР-Локомотив-Кубань», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матч в Челябинске наша команда выиграла у соперников со счетом 69:66. А это значит, что для выхода в следующий раунд Кубка России «Челбаскету» нужно было сохранить преимущество в «+3» очка в ответном поединке. Подопечные Михаила Терехова справились с поставленной задачей, хотя и не без проблем. Но обо всем по порядку.

Тренерский штаб «Челбаскета» вынужден был заявить на матч в Ижевске лишь 9 из 12 игроков. Пропускали игру из-за повреждений и травм два баскетболиста на позиции тяжелого форварда — Сергей Грашкин и Андрей Лавников. Это прямым образом могло отразиться на игре всей команды. На позиции четвертого номера вынуждены были играть Андрей Семенов и периодически Руслан Туманов.

Начали игру наши парни здорово: две результативные атаки Андрея Семенова и два реализованных дальних броска от Андрея Топтунова позволили сделать небольшой отрыв — 12:8. Правда, хозяева ближе к концу первого периода сравняли счет, и даже вышли вперед. Но удачно вошел в игру Вадим Третьяк. Белорусский атакующий защитник «Челбаскета» помог команде выиграть стартовый отрезок — 18:15.

Во втором периоде хозяева площадки умудрились за 1,5 минуты набрать 5 (!) командных фолов. Причем, три из них совершил Артем Косарев. Ижевчанам пришлось перестроить игру, действовать осторожнее в обороне. «Челбаскет» воспользовался этой ситуации и к большому перерыву увеличил преимущество до 10 очков — 42:32.

А дальше произошло необъяснимое: в который уже раз в сезоне у ребят из «Челбаскета» произошел тотальный сбой в игре. В течение почти 6 минут они не могли поразить кольцо соперника! Пробежки, не точные броски, фолы в нападении... Все это привело к тому, что хозяева не только сравняли счет, но и вышли вперед! И кто знает как бы завершилась эта четверть, если не два точных трехочковых броска в исполнении Андрея Топтунова. 54:52 в нашу пользу перед заключительным периодом.

Ключевым эпизодом концовки встречи стал эпизод за 4 минуты до финальной сирены. Важнейший мяч в кольцо соперника (да еще и с фолом) забросил Дмитрий Незванкин, сделав счет 65:59. Хотя надо отдать должное игрокам «Купола-Родники». Они даже в этой ситуации не бросили играть, умудрились даже сравнять счет. К счастью, две финальные минуты челябинцы провели собранно и довели матч до победы.

Баскетбол. Кубок России. Мужчины. Ответный матч.

6 ноября. «Купол-Родники» (Ижевск) — «Челбаскет» (Челябинск) — 71:76 (15:18, 17:24, 20:12, 19:22).

«Купол-Родники»: Д. Карванен (17), Лобарев (14), Архипов (9), Кипкеев (8), Кузнецов (7), Жмако (6), Винник (4), Бобровских (2), Полстянов (2), Горшков (2), Косарев.

«Челбаскет»: Топтунов (21), Туманов (12), Нелюбов (9), Третьяк (9), Семенов (8), Незванкин (7), Якунин (5), Стубеда (4), Борисов (1).

Первый матч: 66:69.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

В очередной раз проявил свои лидерские качества. Много раз брал игру на себя, не всегда успешно. Стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко.

Даниил Карванен («Купол-Родники»)

Провел игру практически без замен, стал лучшим в команде из Ижевска. В его активе 17 очков и 7 подборов.

Руслан Туманов («Челбаскет»)

Часто вынужден был брать на себя роль тяжелого форварда, играя на непривычной для себя позиции. Сыграл полезно и достойно: 12 очков и 9 подборов и лучший КПИ среди всех игроков матча (21 балл).

Наша команда вышла в 1/8 финала Кубка России, где встретится с клубом «СШОР-Локомотив-Кубань». Следующий матч в Суперлиге «Челбаскет» сыграет дома 13 ноября. В этот день наша команда в рамках чемпионата Суперлиги принимает на своей площадке команду «Университет-Югра».

Фото: пресс-служба БК «Купол-Родники» (Ижевск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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