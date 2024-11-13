Баскетбольный клуб «Челбаскет» вырвал победу у «Университета-Югры» в Суперлиге

Челябинцы выиграли домашний поединок со счетом 72:70

В мужской баскетбольной Суперлиге драматичный и зрелищный матч выдали команды «Челбаскет» и «Университет-Югра». Челябинский клуб одержал волевую победу, грамотно и качественно сыграв в концовке игры. Благодаря этому успеху «Челбаскет» вернулся в зону плей-офф в турнирной таблице Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Любители баскетбола в Челябинске успели соскучиться по своей команде. В последний раз «Челбаскет» провел матч в Суперлиге на своей площадке почти три недели назад. За это время команда провела три поединка на выезде: в двух из них команда уступила, зато одержала победу в кубковой игре с «Куполом-Родники».

Поединок с югорчанами челябинцы начали здорово, уже в стартовой пятиминутке сделав неплохой рывок (17:7). Лидерами атак «Челбаскета» стали Андрей Топтунов и Вадим Стубеда. У гостей не пошел бросок: все свои 6 попыток забросить мяч в корзину с дальней дистанции завершились неудачей. Кто бы мог подумать тогда, что спустя некоторое время ситуация кардинально изменится, а реализация «трешек» выйдет на первый план в матче.

Во втором периоде шла равная игра. «Челбаскет» вроде и пытался увеличить отрыв в счете, но гости не давали ему этого сделать. При счете 35:30 команды отправились на большой перерыв. Самыми результативными игроками первой половины матча стали Андрей Топтунов и Вадим Стубеда, набравшие по 10 очков. Причем, белорус показал 100%-ную реализацию бросков с игры — 4/4. У гостей активным был разыгрывающий Егор Бестужев, эффективно сыграл и «большой» Владимир Иванов.

Третью четверть хозяева площадки откровенно провалили, набрав лишь 12 очков. Наши ребята стали слишком часто ошибаться в простых ситуациях, терять мяч. Не удавались им и позиционные атаки, которые чаще всего завершались неточными бросками. Зато воспряли духом игроки «Университета-Югры». Вдохновителем их игры стал разыгрывающий Егор Бестужев.

Он бросил раз, второй... Понял, что с прицелом у него все в порядке и стал «поливать» при любом удобном случае. Причем, его не смущало то, что бросать приходилось порой в противоборстве с защитниками соперников. Поддержали его почин и партнеры по команде. В итоге от преимущества «Челбаскета» не осталось и следа. Более того, заключительный период команды начинали с минимальным перевесом в счете гостей — 47:49.

Решающий отрезок матча стал бенефисом двух игроков двух разных команд. Все тот же Бестужев и Дмитрий Незванкин словно устроили состязание между собой в конкурсе трехочковых бросков. В этом противостоянии победил югорчанин: 8/12 против 5/8 у челябинца.

Впрочем, они хоть и стали главными действующими лицами концовки матча, все же ключевую роль в определении победителя оказалась не их игра. В нужный момент забили «свои» мячи Иван Нелюбов и Вадим Стубеда. В непростой ситуации каждый из них взял игру на себя.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. 13 ноября. «Челбаскет» (Челябинск) — «Университет-Югра» (Сургут) — 72:70 (22:13, 13:17, 12:19, 26:21).

«Челбаскет»: Незванкин (16), Туманов (14), Стубеда (13), Семенов (10), Топтунов (10), Нелюбов (6), Борисов (2), Третьяк (2), Якунин.

«Университет-Югра»: Бестужев (26), Чиженок (12), Иванов (10), Суханов (7), Будин (4), Самсонов (4), Смыгин (3), Салмин (2), Колосов (2), Токарев, Макаров.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Егор Бестужев («Университет-Югра»)

Вне сомнений, это лучший игрок всего матча. Разыгрывающий игрок гостей едва ли не в одиночку тащил команду. У него 26 очков, 8/12 реализация трехочковых бросков, 5 подборов и 4 передачи! Сегодня он был в ударе!

Дмитрий Незванкин («Челбаскет»)

Неудачно провел первую половину матча, а затем разыгрался, устроив «перекличку» по дальним броскам с Бестужевым. Снайперскую битву лидеру гостей он проиграл, но разве это так важно, если выиграла команда?

Вадим Стубеда («Челбаскет»)

Хорошая игра центрового челябинского клуба. Не так часто оказывался на ударной позиции, но с реализацией у него было все в порядке. 13 очков и 7 подборов вполне неплохо.

«Челбаскет» с превеликим трудом выиграл этот матч. И теперь в хорошем настроении будет готовиться к следующему поединку. Он проведет его 21 ноября с подмосковными «Химками». Игра состоится в ДС «Метар-Спорт».

Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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