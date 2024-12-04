«Должно быть у вас что-то мужское!» — тренер «Челбаскета» не сдержал эмоций в матче Кубка России

Наставник баскетбольной команды раскритиковал своих подопечных во время матча

Баскетбольный клуб «Челбаскет» крупно проиграл первый матч 1/8 финала Кубка России. Все события в поединке затмили тайм-ауты главного тренера челябинского клуба Михаила Терехова, в которых тот эмоционально реагировал на действия своих подопечных. Огненный спич наставника действия не возымел: «Челбаскет» потерпел крупное поражение от команды «СШОР-Локомотив-Кубань» со счетом 59:93. Наши ребята практически потеряли шансы на выход в следующую стадию турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Любопытно, что соперники встречались между собой накануне, а именно 1 декабря, но в рамках чемпионата Суперлиги. Здесь же, в Краснодаре, хозяева площадки выиграли со счетом 99:91. В том матче солировал опытный Алимджан Федюшин, набравший в итоге аж 27 очков.

Если учесть, что в «Челбаскете» эпидемия травм, а из строя выбыли три игрока основного состава, то задача челябинского клуба в новом противостоянии с кубанцами сводилась к тому, чтобы: а) постараться выдать свой лучший матч и выиграть соперника, б) если и уступить ему, то с небольшим разрывом в счете. Ведь именно по итогам двух матчей определится команда, которая выйдет в следующий раунд Кубка России, где встретится с екатеринбургским «Уралмашем».

Увы, ни вторую, ни тем более первую задачу игроки «Челбаскета» выполнить не смогли. Уже в самом дебюте хозяева площадки начали уходить в отрыв. И с каждым периодом лишь увеличивали преимущество. Главный тренер челябинской команды Михаил Терехов сразу почувствовал неладное, взяв тайм-аут. Его эмоциональное обращение к подопечным слышали все, кто смотрел онлайн-трансляцию поединка.

«Зачем ты игроку под метр с кепкой делаешь скидку под кольцо? Если есть возможность атаковать — атакуйте! Но вы этого не делаете! Вы лезете под них, мы теряем мячи... Ну зачем?!! Неужели сложно делать то, о чем вас просят? Есть открытая атака — бейте. Зачем вы под этих акселератов лезете в проходы? Вы хотите им статистику блок-шотов поднять?», — возмущался специалист.

На какое-то время его слова возымели действие. Челябинцам удалось организовать пару неплохих позиционных атак, а затем снова стали сбиваться на индивидуальную игру, наносить неподготовленные броски из неудобных позиций. Единственный плюс был в том, что игроки «Челбаскета» выключили из игры героя предыдущего матча Алимджана Федюшина. А может быть, тот сам был не в своей тарелке.

Так или иначе, а наша команда проиграла первую партию 14:20, затем вторую — 19:30. Казалось, хуже играть уже сложно. Игроки «Челбаскета» показали, что и это возможно. Третий отрезок матча команда провела катастрофически плохо. В какой-то момент клуб из Краснодара, основу которого составляют хоть и перспективные, но молодые, еще совсем «зеленые» игроки, выигрывали у наших парней аж 31 очко — 70:39.

События на площадке вынудили Михаила Терехова снова взять тайм-аут. И его новый спич был еще более эмоциональный и огненный, чем предыдущий.

«Они вас превосходят желанием и энергией. То, что сейчас происходит — они вас уже просто позорят, ребята! Все только потому, что у вас нет желания играть. Мы уже поменяли пять форм защиты, мы поменяли 20 комбинаций... Но, если мы не хотим играть, то ничего не будет работать. Если вы готовы смириться со всем этим и тем, что там на табло написаны ваши фамилии, то я не готов! Я понимаю, всемером играем уже месяц, но где-то внутри должно быть что-то мужское. Оно должно зацепить людей. Если этого нет, то сезон можно заканчивать...», — обратился к своим игрокам Михаил Терехов.

Изменить ход матча игроки «Челбаскета», конечно же, уже не могли. Хотя и старались биться за те «фамилии на табло». Заключительная четверть превратилась в формальность. Возможно, преимущество в счете могло быть и более крупным. Краснодарцы успокоились и в тренировочном режиме, не напрягая усилий, спокойно довели матч до крупной победы.

Баскетбол. Winline Кубок России. 1/8 финала. Мужчины. Первый матч.

4 декабря. «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Челбаскет» (Челябинск) — 93:59 (20:14, 30:19, 25:11, 18:15).

«СШОР-Локомотив-Кубань»: Гинько (25), Федюшин (18), Шеянов (14), Коско (14), Грушевский (9), Чеваренков (6), Тюлюбаев (3), Коряковский (2), Орехов (2), Рябов, Орешников.

«Челбаскет»: Топтунов (12), Туманов (8), Нелюбов (8), Печенджиян (7), Семенов (5), Якунин (5), Незванкин (3), Борисов (3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даниил Гинько («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков. Совершил несколько фирменных проходов, сделал 5 подборов. Его коэффициент эффективности — 29 баллов!

Алимджан Федюшин («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Один из немногих опытных игроков кубанцев снова был в ударе. Хотя провел и не такой яркий матч с «Челбаскетом», как предыдущий. Зато есть в активе дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов.

Данил Шеянов («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Провел хороший и полезный матч. Вроде и невысокого роста игрок, а умудрился сделать 9 подборов.

Ответный матч команды проведут в Челябинске 25 декабря. К тому времени, возможно, залечат свои болячки и травмы игроки «Челбаскета». Может быть, тренеру удастся найти в имеющихся ресурсах скрытые резервы. Но отыграть такое преимущество в счете команде практически невозможно. Второй матч Кубка страны превратится в формальность.

Жаль, хотелось бы увидеть уральское дерби в противостоянии с клубом Единой лиги ВТБ. Впрочем, может быть, это и к лучшему. С такой игрой «Челбаскету» в матче с «Уралмашем» ловить нечего. Куда важнее решить насущные проблемы клуба. Сезон в Суперлиге длинный, а вся борьба за высокие места впереди...

Фото: пресс-служба БК «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).