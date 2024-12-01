Баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел пятое поражение в шести последних матчах Суперлиги

Челябинская команда уступила соперникам из «СШОР-Локомотив-Кубань» — 91:99

Клуб «Челбаскет» потерпел очередное поражение в баскетбольной Суперлиге. Сегодня, 1 декабря, челябинская команда уступила в гостях «СШОР-Локомотив-Кубань» со счетом 91:99. Это уже пятое поражение подопечных Михаила Терехова в шести матчах. Причиной неудач «Челбаскета» стала потеря ключевых игроков команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще перед матчем было ясно, что главный тренер «Челбаскета» Михаил Терехов не сможет рассчитывать на двух основных игроков своей команды: остались в Челябинске залечивать свои повреждения и травмы Александр Лавников и Сергей Грашкин. В лазарете оказался и плеймейкер Вадим Третьяк.

Такие кадровые потери отразились на игре команды в последних матчах. Поэтому и в поединке с молодыми и амбициозными кубанскими ребятами «Челбаскет» вряд ли можно было назвать фаворитом. И первая половина матча укрепила в мысли, что челябинцам рассчитывать на победу было нечего. Ее наша команда проиграла со счетом 37:44.

Хозяева площадки еще больше упрочили преимущество в третьем периоде, который завершили с разницей в 16 очков — 72:56. В этот момент уже не верилось в то, что челябинцы могут спасти матч. Но удивительным образом они стали сокращать разрыв в счете. Наконец-то стали залетать броски со средней и дальней дистанции. За полторы минуты до финальной сирены «Челбаскет» уступал лишь 4 очка.

Увы, времени на то, чтобы вырвать победу у южноуральцев не хватило. Они уступили со счетом 90:91, хотя и показали, что даже с такими серьезными потерями в составе могут показывать вполне себе неплохой и качественный баскетбол.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

1 декабря. «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Челбаскет» (Челябинск) — 99:91 (18:8, 26:29, 28:19, 27:35).

«СШОР-Локомотив-Кубань»: Федюшин (27), Гинько (16), Орешников (9), Шеянов (9), Чеваренков (8), Рябков (7), Грушевский (7), Коряковский (6), Коско (5), Тюлюбаев (3), Рябов (2).

«Челбаскет»: Туманов (26), Топтунов (18), Семенов (11), Стубеда (10), Печенджиян (7), Незванкин (7), Борисов (5), Нелюбов (4), Якунин (3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Алимджан Федюшин («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Главный герой матча: за 23 минуты набрал 27 очков! Также реализовал все 4 трехочковых броска. Процент попадания с игры: 11 из 15 — очень круто!

Руслан Туманов («Челбаскет»)

Это был лучший матч в сезоне для атакующего защитника челябинского клуба. Набрал аж 26 очков и сделал 16 подборов! В его активе также 5 передач и 4 перехвата.

Даниил Гинько («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Хорошо вошел в игру со скамейки. Едва не сделал дабл-дабл: у игрока 16 очков и 9 голевых передач.

«Челбаскет» следующий поединок проведет с теми же кубанцами, но уже в рамках Кубка России. Игра в Краснодаре состоится 4 декабря. После этого вернется в Челябинск, где начнет подготовку к двум домашним матчам в Суперлиге с БК «Новосибирск» (7 декабря) и БК «Барнаул» (10 декабря).

Фото: пресс-служба «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).