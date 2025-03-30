Клуб «Челбаскет» с поражения стартовал в плей-офф Суперлиги

Челябинская баскетбольная команда в первом матче уступила на выезде ЦСКА-2 со счетом 66:80

Баскетбольный клуб «Челбаскет» потерпел поражение в первом матче серии плей-офф Суперлиги. Подопечные Михаила Терехова на выезде в равном поединке уступили дублю столичного ЦСКА — 66:80. У москвичей шедевральный матч выдал лидер молодежной сборной России Илья Ермаков, набравший аж 28 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ЦСКА-2 финишировал в регулярном чемпионате Суперлиги на 2-й позиции, «Челбаскет» — на 7-й. Казалось бы, фаворит в этом противостоянии очевиден. Но не все так просто: во-первых, коллектив у армейцев молодой, а таким ребятам свойственна нестабильность в игре, а во-вторых, оба матча в «регулярке» челябинский клуб выиграл у столичного клуба. Поэтому это противостояние обещает стать очень упорным в текущем турнире.

Первая игра наглядно это показала. Да, армейцы контролировали ход матча практически на протяжении всей игры. Но и «Челбаскет» достойно бился и сражался, не давал соперникам далеко уйти вперед. Первая половина игры завершилась со счетом 41:39.

А в самом дебюте третьего периода благодаря точному дальнему броску Андрея Топтунова «Челбаскет» и вовсе вышел вперед. И вполне мог бы и дальше уходить в отрыв, если не лидер ЦСКА-2 Илья Ермаков. Лидер молодежной сборной России и до этого был на виду, тащил команду за собой. А теперь и вовсе солировал на площадке — «поливал» с дальней дистанции, забирал подборы, делал блок-шоты... В его активе к началу третьей четверти уже было 21 очко и 5 подборов — фантастика!

Во многом благодаря его усилиям армейцы оторвались в счете. 66:55 — перед заключительным периодом. Увы, догнать соперника «Челбаскет» был уже не в состоянии. Хотя тренерский штаб команды и попытался освежить игру команды через ротацию состава. Но эти решения дивидендов не принесли.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч.

30 марта. ЦСКА-2 (Москва) — «Челбаскет» (Челябинск) — 80:66 (24:18, 17:21, 25:16, 14:11).

ЦСКА-2: Ермаков (28), Ключенков (13), Ширинкин (10), Ильвовский (9), Зайцев (7), Абрамов (6), Евсеев (2), Лавренов (2), Петухов (2), Князев (1), Копанцев, Пронин.

«Челбаскет»: Туманов (11), Грашкин (10), Незванкин (10), Лавников (8), Топтунов (8), Якунин (6), Стубеда (4), Эрнандес-Зиненко (4), Кочергин (2), Подобедов (2), Третьяк (1), Печенджиян.

Счет в серии: 1-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Илья Ермаков (ЦСКА-2)

Выдал шикарный матч, побив личный снайперский рекорд в этом сезоне — 28 очков. Реализовал 4/5 дальних броска, сделал 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата. Ну и красавец-блокшот в четвертом периоде.

Максим Ильвовский (ЦСКА-2)

Сыграл очень полезно для команды. В атаке не усердствовал, зато в защите был «стеной». Ну и под щитом справился со своей задачей — 6 подборов.

Сергей Грашкин («Челбаскет»)

Провел хороший, хоть и не идеальный матч. Набрал 10 очков, сделал 6 подборов — неплохо для игрока, который большую часть сезона провел в лазарете.

Следующий матч серии команды также проведут в Москве. Игра состоится 2 апреля. После этого соперники переедут в Челябинск.

Фото: пресс-служба ПБА ЦСКА (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).