Алексей Текслер поздравил баскетбольный клуб «Челбаскет» с выходом в плей‑офф

В первом раунде турнира челябинцы сыграют со столичной командой ЦСКА‑2

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду «Челбаскет» с выходом в плей-офф баскетбольной Суперлиги. Накануне подопечные Михаила Терехова выиграли в последнем матче регулярного чемпионата у клуба «Купол-Родники» (70:52) и заняли итоговое седьмое место. В первом раунде плей-офф челябинцам предстоит сразиться с дублем столичного ЦСКА, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Судьба выхода в плей-офф решилась в заключительном матче. Три команды претендовали на две путевки. «Иркут», «Барнаул» и наш «Челбаскет» боролись до последнего. Наша команда благодаря победе над ижевским клубом «Купол-Родники» вышла в плей-офф с седьмого места.

«Поздравляю, молодцы! Очень достойно. Долгое время ведущие игроки были травмированы, но команда смогла это преодолеть. Посмотрел игру, получил удовольствие. Надо настраиваться на любого соперника. Желаю успеха!» — поздравил команду с выполнением задачи-минимум на сезон губернатор Алексей Текслер.

Напомним, что перед началом сезона перед командой стояла цель попасть в плей-офф. Сейчас ставки повышаются: «Челбаскет» будет стараться подняться как можно выше в самом важном отрезке сезона.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф:

«Темп-СУМЗ» (Ревда) vs БК «Барнаул» (Барнаул);

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) vs БК «Новосибирск» (Новосибирск);

ЦСКА-2 (Москва) vs «Челбаскет» (Челябинск);

«Химки» (Московская область) vs «Динамо» (Владивосток).

Все серии матчей пройдут до трех побед в формате 2-2-1. То есть первые две игры состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате Суперлиги.

Расписание матчей «Челбаскета»:

30 марта. ЦСКА-2 — «Челбаскет»

1 апреля. ЦСКА-2 — «Челбаскет»

6 апреля. «Челбаскет» — ЦСКА-2

8 апреля. «Челбаскет» — ЦСКА-2*

12 апреля. ЦСКА-2 — «Челбаскет»*

* Эти матчи состоятся, если потребуются для выявления победителя в серии матчей. Серия проходит до трех побед одной из команд.