Баскетбольный клуб «Челбаскет» поборется за пятерку лучших команд Суперлиги

Он сыграет 20—22 апреля в Новосибирске в утешительном турнире

Определились дата и место проведения утешительного турнира за 5—8-е места в мужской баскетбольной Суперлиге. Игры пройдут с 20 по 22 апреля в Новосибирске для команд, не пробившихся в полуфиналы плей-офф. Среди них и челябинский клуб «Челбаскет», он проведет три заключительных матча сезона-2024/2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Утешительный турнир за 5—8-е места подведет черту в сезоне-2024/2025 для команд, не пробившихся в полуфинал плей-офф Суперлиги. Среди них оказался и клуб «Челбаскет», уступивший серию матчей со счетом 0-3 дублю столичного ЦСКА.

Четырем командам в ходе кругового турнира (каждый играет с каждым) предстоит сыграть три заключительных матча сезона. Соперниками челябинцев станут БК «Барнаул», БК «Новосибирск» и дальневосточное «Динамо». Игры пройдут с 20 по 22 апреля в Новосибирске.