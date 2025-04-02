Клуб «Челбаскет» потерпел второе поражение от дубля ЦСКА в плей-офф Суперлиги

Челябинская баскетбольная команда уступила со счетом 57:69 и теперь на грани вылета из турнира

В мужской баскетбольной Суперлиге неудачно стартовал в серии плей-офф клуб «Челбаскет». Челябинская команда потерпела два поражения в Москве от ЦСКА-2. Вчера, 1 апреля, подопечные Михаила Терехова уступили армейцам со счетом 57:69. В серии до трех побед они теперь проигрывают 0-2 и остановились в шаге от вылета из турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне команды провели между собой первый поединок, который завершился победой армейского клуба. В том матче солировал лидер ЦСКА-2, игрок молодежной сборной России Илья Ермаков, набравший аж 28 очков. В повторном поединке, прошедшем вчера, 1 апреля, челябинцам удалось выключить его из борьбы. Однако исход поединка остался прежним.

Долгое время на площадке шла равная и упорная игра, с частой сменой лидера. Не случайно первая половина матча завершилась со счетом 37:37. Ключевым стал стартовый отрезок в четвертом периоде. Хозяева площадки совершили небольшой рывок (10:2), к которому челябинцы оказались не готовы.

Наверстать упущенное подопечные Михаила Терехова не смогли. Хотя и были близки к тому, чтобы перевернуть ход поединка. Не лучшим образом вчера сыграли лидеры «Челбаскета». Так, например, Руслан Туманов за 31 минуту умудрился не набрать ни одного (!) очка. Стоит отметить разве что Илью Подобедова (17 очков) и Дарола Эрнандес-Зиненко (12 очков).

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. 2‑й матч

1 апреля. ЦСКА-2 (Москва) — «Челбаскет» (Челябинск) — 69:57 (21:19, 16:18, 14:13, 18:7).

ЦСКА-2: Евсеев (15), Ключенков (11), Ермаков (11), Никонов (8), Петухов (7), Зайцев (6), Абрамов (6), Ширинкин (3), Ильвовский (2), Копанцев, Лавренов, Князев.

«Челбаскет»: Подобедов (17), Эрнандес-Зиненко (12), Незванкин (10), Лавников (8), Стубеда (2), Якунин (2), Грашкин (2), Кочергин (2), Третьяк (2), Туманов, Печенджиян.

Счет в серии: 2-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даниил Ключенков (ЦСКА-2)

Сыграл очень полезно: набрал 11 очков, сделал 12 подборов и 2 передачи. Часто брал игру на себя и, как правило, оправданно.

Дарол Эрнандес-Зиненко («Челбаскет»)

Провел лучший свой матч в составе челябинского клуба. При не самой результативной игре умудрился сделать дабл-дабл — 12 очков, 11 подборов. И в целом на площадке чувствовал себя комфортно.

Александр Евсеев (ЦСКА-2)

Провел 25 минут на площадке, за это время поправил свою статистику, успешно исполнил как оборонительные функции в команде, так и атакующие.

0-2 не в нашу пользу. Следующий матч пройдет 6 апреля в Челябинске. Нашей команде обязательно нужно побеждать. В противном случае она выбывает из борьбы за медали Суперлиги.

Фото: пресс-служба ПБК ЦСКА (Москва)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)