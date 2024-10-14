Баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» удивил дебютом в Высшей лиге

Южноуральская команда нанесла поражение одному из фаворитов турнира

Сформированный этим летом баскетбольный клуб «Металлург-Челбаскет» дебютировал в Высшей лиге чемпионата России. Южноуральская команда провела два поединка с одним из фаворитов турнира подмосковным клубом «ЦСП-Химки». В первом из них хозяева площадки одержали сенсационную победу в овертайме, во втором потерпели поражение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Основу БК «Металлург-Челбаскет» составили игроки, которые по различным причинам не смогли закрепиться в двух главных командах региона — «Металлурге» и «Челбаскете». В большинстве своем это молодые ребята, перспективные игроки Челябинской области. Именно им предстояло дебютировать в Высшей лиге. Причем, первым их соперником стал один из фаворитов турнира подмосковный клуб «ЦСП-Химки».

Однако в первом поединке, прошедшем 13 октября в Магнитогорске, хозяева площадки уже в самом начале показали, что готовы биться на равных с соперником. Им удалось выиграть стартовый отрезок с разницей в «+2» очка. Во втором периоде гости сыграли собранней, стали чаще реализовывать броски с дальней дистанции.

Исход противостояния решался в концовке. В ней хозяева имели все шансы на то, чтобы завершать все в свою пользу в основное время матча. Но неточность при исполнении штрафных бросков и несогласованные действия в защите южноуральцев позволили соперникам сравнять счет. И все же в овертайме «Металлург-Челбаскет» добился своего. В последней атаке взял игру на себя Сергей Павленко: в сольном проходе он практически с финальной сиреной принес победные 2 очка своей команде.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига.

13 октября. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — «ЦСП-Химки» (Московская область) — 93:92 (17:15, 20:28, 26:17, 15:18, 15:14).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артем Степанцов («Металлург-Челбаскет»)

Классный матч в исполнении тяжелого форварда южноуральцев. Оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 подборов.

Денис Ковалев («ЦСП-Химки»)

Мощно и классно провел концовку встречи. Едва не помог своей команде спасти матч. 25 очков и хорошая реализация бросков с игры (7/11) — весьма достойно.

Никита Перцев («Металлург-Челбаскет»)

Теневой герой матча. Но косвенно виноват в том, что соперник перевел игру в овертайм. Однако 19 очков + 7 подборов + 3 перехвата — хорошая статистика.

А вот в повторном поединке гостей было уже не остановить. Игроки «ЦСП-Химки» извлекли уроки из неудачи и не дали южноуральцам и шанса на то, чтобы вновь сотворить сенсацию. Уже в самом начале подмосковные баскетболисты ушли в отрыв в счете, создав преимущество после первого периода в «+15» очков.

Хозяева площадки пару раз предпринимали хорошие попытки настигнуть соперника. Но ближе чем на 10 очков к нему уже не подбирались. У гостей шикарный матч провел атакующий защитник Денис Ковалев. Он набрал 28 очков, при этом показал хороший процент попадания с игры. В составе «Металлурга-Челбаскет» не хватало лучшего игрока предыдущего матча Артема Степанцова. Без него южноуральцы в атаке выглядели неубедительно.





Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига.

14 октября. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — «ЦСП-Химки» (Московская область) — 75:94 (14:29, 22:22, 20:23, 19:20).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Денис Ковалев («ЦСП-Химки»)

Однозначно лучший игрок матча, выдал сверхрезультативную игру, набрав 28 очков. Реализовал 10/14 бросков с игры, в том числе 4/6 — с трехочковой линии.

Виталий Савицкий («ЦСП-Химки»)

Провел хороший матч и вчера, а сегодня добавил в активности. Здорово сыграл в защите, а еще набрал 9 подборов, едва не сделав дабл-дабл.

Арсений Семенов («ЦСП-Химки»)

Еще один из главных творцов уверенной победы химчан. 17 очков + 11 подборов — это круто. Разве что точных бросков не хватало для того, чтобы быть лучшим.

Времени на передышку у южноуральского клуба нет — уже 17 и 18 октября «Металлург-Челбаскет» принимает на своей площадке команду «Чебоксарские Ястребы».

Фото: пресс-служба БК «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

