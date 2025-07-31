Баскетбольный клуб «Челбаскет» сохранил в команде белоруса Вадима Стубеду

Мощный центровой продолжит выступать за челябинскую команду

Высокорослый и мощный баскетболист Вадим Стубеда подписал новое соглашение с челябинским клубом «Челбаскет». Белорус продолжит выступать за команду в сезоне-2025/2026. В минувшем сезоне он сыграл в Суперлиге за южноуральцев в 36 матчах, в которых в среднем набирал 6,8 очка и делал 5,5 подбора, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Вадим Стубеда пополнил ряды «Челбаскета» прошлым летом, заключив контракт на сезон-2025/2026. Ему понадобилось некоторое время на то, чтобы адаптироваться в клубе, завоевать место в стартовой пятерке. Ближе к концу регулярного чемпионата в Суперлиге он разыгрался, стал приносить больше результативных действий команде.

«Без Стубеды — нет победы!» — такие плакаты стали делать болельщики «Челбаскета» на домашних матчах команды. По всей видимости, им приглянулась игра мощного центрового из Беларуси. Однако статистика у Вадима Стубеды в сезоне-2024/2025 получилась не самая хорошая: лишь 6,8 очка и 5,5 подбора в среднем за матч.

Штаб «Челбаскета» долго не объявлял о том, что Стубеда продолжит выступление за команду. По всей видимости, руководство челябинского клуба находилось в поиске других игроков на позицию центрового. Однако найти хороший вариант не удалось, поэтому принято решение сохранить в команде белоруса. Отметим, что ранее стало известно, что пропустит следующий сезон в связи с состоянием здоровья еще один «большой» игрок «Челбаскета» — Иван Нелюбов.

Накануне штаб челябинского клуба опубликовал план подготовки к сезону-2025/2026. Уже 4 августа команда соберется и проведет первые тренировки. В ростере «Челбаскета» уже 14 игроков. Вероятно, в ближайшее время руководство объявит имя последнего новобранца команды.