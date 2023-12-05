Клуб «Челбаскет» потерпел девятое поражение подряд в российской Суперлиге

Челябинцы в овертайме уступили в гостях БК «Новосибирск» — 65:72

В чемпионате баскетбольной Суперлиге девятое поражение подряд потерпел клуб «Челбаскет». Южноуральская команда сегодня, 5 декабря, на равных билась с одним из старожилов Лиги, но уступила БК «Новосибирск» в овертайме со счетом 65:72. Не смог помочь своему клубу форвард Павел Новиков, который провел отличную игру, набрав 27 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В предыдущем матче «Челбаскет» провел худший матч в сезоне, потерпев разгромное поражение от БК «Барнаул» — 44:84. При этом установил собственный антирекорд результативности. Если учесть, что новый соперник челябинцев ни в чем не уступает предыдущему (а вероятнее всего, превосходит), то логично было предположить, что подопечным Евгения Горева будет очень непросто в противостоянии с еще одним сибирским клубом.

Однако в этот раз игра получилась равной и боевой. Справедливости ради отметим, что дали повод ее сделать такой хозяева площадки. Они отвратительно начали поединок, с самого начала не пошел бросок. И таким образом дали шанс соперникам на спасение. Подумать только: за 4 стартовые минуты игры команды ни разу (!) на забили с игры. БК «Новосибирск» свой первый результативный бросок и вовсе совершил к исходу 6-й минуты.

В итоге первый отрезок матча закончился со счетом 7:17, а хозяева площадки реализовали лишь 3 броска с игры из 17, показав 17,6% реализации. Ужасная статистика! Лидером наших атак стал Павел Новиков. На его счету 9 очков, 4/4 попадания с игры и 2 перехвата.

Форвард «Челбаскета» продолжил тащить партнеров по команде за собой и во втором периоде. Точная «трешка», два попадания со штрафных, еще два в быстром проходе... По сути, он в одиночку переигрывал всю команду соперников. За 15 минут игры в его активе было уже 16 очков, 5/5 попаданий с игры, 1/1 с трехочковой линии, 3/4 со штрафных. И это при том, что в нынешнем сезоне Павел Новиков супер результативностью не отличался.

Впрочем, хозяева площадки стали понемногу приходить в себя. Они сократили разрыв в счете до «-5» очков перед большим перерывом — 28:33.

Продолжили они погоню и в третьем отрезке матча. Однако до поры до времени «Челбаскет» также продолжал набирать очки, лишь в концовке сибиряки предприняли удачный штурм, сократив отставание до минимума — 41:42.

В заключительном периоде БК «Новосибирск» тут же вышел вперед, а затем и вырвался вперед, создав себе небольшой задел — 49:42. Показалось, что игроки челябинского клуба «поплыли» и уже не смогут найти в себе силы на достойный ответ.

Однако в критический момент снова напомнил о себе Павел Новиков. Он забил с фолом и снова вывел свою команду вперед — 53:54. Некоторое время пошла игра «на качелях», но концовка вновь была за хозяевами. И каким-то чудом «Челбаскет» ушел от поражения благодаря точному дальнему попаданию с «трешки» в исполнении Ивана Евстигнеева.

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5 декабря. БК «Новосибирск» (Новосибирск) — «Челбаскет» (Челябинск) — 72:65 от (7:17, 21:16, 13:9, 19:18, 12:5).

«Новосибирск»: Туманов (17 очков), Ершов (12), Макиев (10), Плугарев (9), Дыбовский (9), Петрович (8), Посашков (7), Кирдячкин.

«Челбаскет»: Новиков (27), Кочергин (14), Евстигнеев (10), Якунин (7), Злобин (5), Михалев (2), Нелюбов, Тихонин, Перцев, Смолин.

Увы, в овертайме сказался опыт и мастерство сибиряков. На классе они дожали соперника и одержали победу — 68:63. «Челбаскет» потерпел 9-е поражение подряд. Но возвращается в Челябинск, где проведет два домашних поединка. Правда, соперниками нашей команды будут снова серьезные: 11 декабря играем с «Университетом-Югрой», а 14-го — с «ЦСП-Химки».