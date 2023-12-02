Баскетбольный клуб «Челбаскет» установил антирекорд результативности

Челябинская команда с разгромным счетом уступила в гостях БК «Барнаул» со счетом 44:84

В очередном туре чемпионата баскетбольной Суперлиги клуб «Челбаскет» потерпел сокрушительное поражение в гостях от БК «Барнаул». Челябинская команда уступила с разгромным счетом 44:84 и установила собственный антирекорд результативности. Так мало очков в нынешнем чемпионате подопечные Евгения Горева не набирали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще до выезда в Барнаул, было очевидно, что челябинцам будет непросто противостоять одному из лидеров Суперлиги. «Челбаскет» подходил к поединку с семиматчевой серией поражений подряд. Дебютанту турнира пока приходится ой как непросто в матчах со старожилами Лиги.

И все-таки были надежды на то, что южноуральцы смогут преподнести сюрприз. Во-первых, накануне команду усилил атакующий защитник Иван Естигнеев. Если учесть, что из-за травм вынуждены были пропускать матчи Павел Кольцов и Лука Анджушич, то помощь новобранца могла быть очень кстати. Во-вторых, в день матча День рождения отмечал главный тренер «Челбаскета» Евгений Горев. В-третьих, хэдкоуч родился и вырос в Барнауле, хорошо знаком с нынешней командой и можно было предположить, что этот фактор сыграет в пользу «Челбаскета».

Не сложилось. Наша команда провела, пожалуй, худший матч в сезоне. А ведь начиналось все очень неплохо. В стартовом периоде южноуральцы даже повели в счете 9:8 к исходу пятой минуты игры. Однако концовка четверти осталась за хозяевами — 20:11.

В целом, достойно смотрелась «Победная стая» и во втором отрезке игры. Она его тоже уступила, но разница в «-13» очков еще не казалась катастрофической. Однако после большого перерыва челябинцы не смогли усилить игру. За 5 минут игры им удалась лишь одна результативная атака. Хозяева площадки ушли в отрыв, сделав счет 64:36. По сути, игра была уже сделана.

Вторую половину матча наша команда проиграла по всем статьям. 9:24 и 8:20 — так завершились третий и четвертый период. В итоге все это вылилось в окончательный счет — 84:44.

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2 декабря. БК «Барнаул» (Алтайский край) — «Челбаскет» (Челябинск) — 84:44 (20:11, 20:16, 24:9, 20:8)

«Тамбов»: Федюшин — 20 очков, Ильинов — 19, Крылов — 10, Тишин — 10, Чикарев — 6, Белошапко — 6, Лагутин — 5, Карбусов — 4, Смыгин — 2, Чиженок — 2.

«Челбаскет»: Нелюбов — 9 очков, Новиков — 6, Тихонин — 5, Якунин — 5, Михалев — 5, Евстигнеев — 3, Кочергин — 3, Злобин — 3, Борисов — 3, Перцев — 2, Смолин.

Следующий матч подопечные Евгения Горева сыграют 5 декабря в гостях с БК «Новосибирск».