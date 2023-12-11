«Челбаскет» прервал серию из 9 поражений подряд в российской Суперлиге

Челябинский клуб на своей площадке вырвал победу у команды «Университет-Югра» из Сургута — 78:71

Сегодня, 11 декабря, баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал долгожданную победу в чемпионате российской Суперлиги, прервав серию из девяти поражений кряду. На своей площадке челябинцы выиграли у команды «Университет-Югра» из Сургута со счетом 78:71. Лучшим игроком матча стал капитан южноуральцев Дмитрий Злобин, в активе которого 24 очка, 4 подбора и 5 голевых передач, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Затянувшаяся череда поражений «Челбаскета» в Суперлиге не могла продолжаться так долго. В большинстве этих матчей челябинцы если и проигрывали опытным старожилам турнира, то в борьбе. И очень часто — в концовках игр. В этот раз подопечным Евгения Горева удалось повернуть удачу к себе лицом, вырвав победу на последних секундах матча.

Хотя ход матча был не в пользу «Челбаскета». Уже в стартовом периоде гости явно обозначили свое преимущество, на классе переигрывая хозяев площадки. Не прошло и пяти минут, а сибиряки вели со счетом 15:4.

У челябинцев почти ничего не получалось. И лишь после того, как Евгений Горев бросил в бой Ивана Нелюбова слегка сгладило удручающую картину происходящего на площадке. Центровой «Челбаскета» здорово вошел в игру, набрав 6 очков подряд, но главное — оказал давление на тяжелого форварда соперников Артема Писарчука. Тот забивал мячи на любой вкус, продавливая за счет роста и мощи своих визави.

«Челбаскет» ценой невероятных усилий выровнял игру и сократил отставание от соперника до минимума к первому перерыву — 15:17. Впрочем, во втором периоде гости снова совершили рывок, увеличив отрыв до «+8» мячей в свою пользу. И вновь хозяев пришлось предпринимать титанические усилия, чтобы выровнять положение. За 3 с половиной минуты до конца периода им удалось выйти вперед. Правда, ненадолго: югорчане восстановили статус-кво и со счетом 35:37 команды отправились на большой перерыв.

В третьем отрезке матча долгое время сохранялась равная и упорная борьба на каждом сантиметре площадки. И все же гости контролировали ход игры, ведя в счете. Игроки «Челбаскета» предпринимали несколько попыток выровнять положение, однако соперники вовремя на них реагировали ответными атаками.

Ключевым стал последняя четверть, которую челябинцы провели блестяще. Капитан команды Дмитрий Злобин повел партнеров за собой. Помог ему в этом и еще один опытный игрок челябинцев Сергей Михалев. Однако в критический момент здорово проявили себя вышедшие на замену баскетболисты.

Здорово вошел в игру Евгений Борисов, который реализовал два дальних попадания из-за дуги и дважды был точен со средней дистанции. В итоге 4 попадания из 4 и 100% реализации бросков. Ключевым стало и попадание с трехочковой линии Ивана Евстигнеева, благодаря которому «Челбаскет» вышел вперед за полминуты до финальной сирены. Им удалось отбиться, а затем и уйти в небольшой отрыв. 78:71 — долгожданная победа «Челбаскета»!

Баскетбол. Фонбет чемпионат России — Суперлига. Мужчины.

11 декабря. «Челбаскет» (Челябинск) — «Университет-Югра» (Сургут) — 78:71 (15:17, 20:20, 15:20, 28:14).

«Челбаскет»: Злобин (24 очка), Михалев (15), Борисов (10), Евстигнеев (8), Кочергин (7), Нелюбов (6), Перцев (3), Якунин (3), Тихонин (2), Новиков, Смолин.

«Университет-Югра»: Самсонов (17 очков), Мартынов (15)Писарчук (14), Будин (7), Салмин (5), Карванен (4), Токарев (4), Карпеко (3), Булатов (2), Баринов.

В следующем матче «Победная стая» принимает на своей площадке лидера чемпионата — подмосковные «Химки». Игра пройдет 14 декабря в ДС «Метар-Спорт».