Баскетбольный клуб «Челбаскет» пополнил игрок с опытом игры в Евролиге

Челябинская команда усилила состав атакующим защитником Иваном Евстигнеевым

Клуб «Челбаскет» заключил контракт до конца сезона-2023/2024 c атакующим защитником Иваном Евстигнеевым. Воспитанник подмосковной школы баскетбола имеет небольшой опыт игры в Евролиге в составе «Химок», а также вместе с «Уралмашем» из Екатеринбурга становился чемпионом Суперлиги, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Иван Естигнеев получил баскетбольное образование в подмосковном Чехове. Именно здесь он и подписал первый профессиональный контракт с БК «Химки». Первые два сезона он выступал за фарм-клуб, а с сезона-2018/2019 стал привлекаться к матчам за основную команду. Вместе с ней он завоевал титул чемпионов Суперлиги.

В сезоне-2021/2022 игрок перебрался в Екатеринбург, где также завоевал золотые медали турнира и помог «Уралмашу» завоевать путевку в Единую лигу ВТБ. Однако руководство клуба не стало продлевать с ним контракт. Так, Иван Естигнеев оказался в Новосибирске, где и провел предыдущий сезон. В 40 матчах за БК «Новосибирск» на счету атакующего защитника 10,4 очка за игру, 2,5 подбора, 1,2 голевые передачи.

Иван Евстигнеев

Дата рождения: 26.03.1999 г.



Место рождения: Чехов (Московская область)

Амплуа: атакующий защитник

2017-2018 — «Химки-2» (Московская область)

2018-2021 — «Химки» (Московская область)

2021-2022 — «Уралмаш» (Екатеринбург)

2022-2023 — БК «Новосибирск» (Новосибирск)

Привлекался в состав сборных России U18 и U20.

«За его плечами опыт выступления за молодежную сборную России в составе команд U18 и U20, где он успел поиграть вместе с игроком нашей команды Даниилом Кочергиным. Иван хорошо знаком с ребятами, имеющими опыт выступлений в Суперлиге. Мы рассчитываем, что он максимально быстро вольется в коллектив и поможет нам вернуться в борьбу за место в плей-офф», — считает спортивный директор БК «Челбаскет» Максим Перцев.

Любопытно, что есть в карьере игрока пусть и небольшой, но опыт игры в Евролиге. В подмосковных «Химках» Иван Евстигнеев также сыграл несколько матчей в Единой лиге ВТБ. Баскетболист уже находится в Челябинске и успел провести одну тренировку с «Челбаскетом».

«Я наслышан о клубе и вижу, как в Челябинске любят баскетбол. Здорово, когда руководство клуба развивает бренд и делает это классно! Команда только первый год выступает в Суперлиге, а по организации работы не уступает топовым баскетбольным клубам. Я рад вернуться в большой спорт после травмы, жду с нетерпением возвращения на паркет», — заявил Иван Евстигнеев пресс-службе челябинского клуба.





Баскетболист также добавил, что постарается приложить максимум усилий, чтобы исправить текущую ситуацию и помочь клубу подняться наверх в турнирной таблице. Напомним, что «Челбаскет» потерпел шесть поражений кряду в чемпионате Суперлиги. По этому поводу корреспондент Первого областного опубликовал мнение, в котором рассказал о причинах неудач челябинского клуба.

В составе нового клуба Иван Евстигнеев может дебютировать уже 2 декабря. В этот день «Челбаскет» проведет гостевой поединок с БК «Барнаул». А уже 5 декабря наша команда сыграет на выезде с... БК «Новосибирск», цвета которого новобранец челябинского клуба защищал в минувшем сезоне.