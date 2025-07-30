Клуб «Челбаскет» поделился планом подготовки к сезону‑2025/2026

Баскетбольная команда проведет несколько спаррингов и сыграет в домашнем турнире

Челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» обнародовал план подготовки к старту сезона-2025/2026 в Суперлиге. В нем запланировано несколько товарищеских матчей с командами Единой лиги ВТБ и представителями Высшей лиги. А перед самым стартом чемпионата в Челябинске состоится предсезонный турнир, состав участников которого еще не утвержден, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Новичков команды (а их немало!) уже начинают встречать в челябинском аэропорту представители клуба. Одним из первых прибыл на Южный Урал Вадим Орехов, за ним последовали Максим Ильвовский, Ярослав Аникин и Ян Додеус. В ближайшие дни к команде присоединятся и другие новобранцы. Уже 4 августа они вместе со старожилами клуба встретятся вместе на первой тренировке обновленного коллектива.

В рамках подготовки к новому сезону «Челбаскет» сыграет товарищеские матчи с представителями Высшей лиги, а также с командами Единой лиги ВТБ. Кульминацией подготовки станет предсезонный домашний турнир в ДС «Метар-спорт». Состав его участников еще неизвестен.

Отметим, что «Челбаскет» объявил имена уже 13 баскетболистов, которые войдут в заявку команды на сезон-2025/2026 в Суперлиге. В нем лишь три игрока, выступавшие за клуб ранее, остальные — новобранцы. Планируется, что в «Челбаскете» появятся еще два новых игрока.