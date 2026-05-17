Клуб «ЧБК» вырвал победу у «Химок» и сделал шаг к чемпионству в Суперлиге

Челябинской команде осталось выиграть один матч, чтобы впервые завоевать трофей

Баскетбольный клуб «ЧБК» одержал волевую победу в овертайме над «Химками» в четвертом матче финальной серии Суперлиги. Встреча, прошедшая в гостях, завершилась со счетом 89:81 в пользу уральцев. Теперь челябинцам осталось сделать всего один шаг к тому, чтобы впервые в своей истории завоевать трофей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь наша команда завершает сезон с серьезными потерями в составе. Во вчерашнем матче с «Химками» вынуждены были пропускать матч Максим Ильвовский (он получил травму еще в полуфинале), а также Ян Додеус (выбыл из строя в предыдущем матче). Это серьезные потери в составе, если учесть какие роли они играют в команде.

Но вчера наших парней было не остановить. «ЧБК» здорово начал поединок, показав высокую результативность в первом периоде (31:15). Хозяева площадки во втором периоде бросились в погоню, и сократили отставание в счете к большому перерыву до 8 очков (34:42).

В четвертой четверти наша команда дважды вела с разницей в 9 очков, но за 4 минуты до конца из-за перебора фолов вынужден был отправиться на скамейку для запасных Дмитрий Ривный. Соперник этим воспользовался: «Химки» не только сократили отставание, но и вышли вперед — 75:72 за две минуты до сирены!

В этой ситуации здорово проявил себя Кортез Эдвардс. Именно он взял игру на себя в критический момент и не подвел: в сольном проходе сократил счет до минимума, а затем забил непростой бросок со средней дистанции. Но и здесь «Химки» в последней атаке забили трехочковый, сравняв счет — 78:78! Второй раз в этой серии судьба матча должна была решиться в овертайме.

И снова Кортез Эдвардс был неудержим. Вместе с Натаниэлем Поллардом они принесли «ЧБК» 9 очков подряд. «Химки» ответить на такой рывок уже не смогли. Итог — 89:81 в пользу «ЧБК»!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Финал. Четвертый матч. 16 мая. «Химки» (Московская область) — «ЧБК» (Челябинск) — 81:89 от (15:31, 19:11, 23:19, 21:17, 3:11).

«Химки»: М. Карванен (14), Фидий (14), Шарапов (13), Ткаченко (12), Заряжко (8), Адайкин (5), Востриков (5), Коновалов (4), Шевчук (4), Одиноков (2), Викентьев.

«ЧБК»: Эдвардс (20), Поллард (15), Кондаков (14), Туманов (13), Ривный (11), Стубеда (6), Савин (5), Чехлань (3), Морозов (2), Кольцов.

Счет в серии: 1-3.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кортез Эдвардс («ЧБК»)

Главный герой матча! Набрал 20 очков, но главное — здорово сыграл в овертайме, решив исход поединка. Умудрился также сделать 11 подборов.

Максим Карванен («Химки»)

Стал одним из самых результативных в подмосковном клубе (14 очков), реализовал 2/2 дальних броска, в том числе в конце четвертого периода, переведя игру в овертайм.

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Бился как лев под своим и чужим щитом. У него хорошая «линейка» по статистике: 15 очков, 11 подборов и 6 голевых передач.

«ЧБК» теперь осталось сделать один шаг для того, чтобы впервые в своей истории завоевать клубный трофей. Уже в следующем матче челябинцы могут стать победителями Суперлиги. Для этого нужно побеждать химчан на своей площадке. Игра состоится 20 мая.

Фото: пресс-служба БК «Химки» (Московская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).