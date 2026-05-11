Баскетбольный клуб «ЧБК» уверенно победил «Химки» во втором матче финала Суперлиги

Челябинцы выиграли со счетом 94:87 и теперь ведут в серии 2-0

Челябинская команда «ЧБК» сделала весомую заявку на чемпионство в баскетбольной Суперлиге. Во втором матче финальной серии южноуральцы вновь обыграли подмосковные «Химки» — на этот раз со счетом 77:69. Причем, взяли под контроль матч с первых минут, и ни разу не позволили сопернику выйти вперед. Счет в серии стал 2-0, следующие две игры состоятся в Химках, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Залогом этой победы стал уверенный старт хозяев площадки. В первом периоде у челябинцев получалось практически все: красивые позиционные атаки, надежная игра в защите, броски со средней и дальней дистанции. Не прошло и пяти минут, как «ЧБК» вел в счете 18:8 — очень бурное и резвое начало. Две «трешки» из двух реализовал Дмитрий Ривный, данк и блокшот записал на свой счет Вадим Стубеда, парочку эффектных сольных проходов совершил Руслан Туманов. В итоге 27:18 по итогам стартового периода.

Во второй четверти хозяева только наращивали давление. За несколько минут до большого перерыва Максим Кондаков реализовал трехочковый, и разрыв достиг 19 (!) очков. Это было уже ощутимым преимуществом и заявкой на победу. При счете 48:31 команды ушли на большой перерыв.

Впрочем, «Химки» и не думали сдаваться. В третьем периоде они начали сокращать разрыв. К исходу 6-й минуты они сделали для себя «-9». Казалось, еще чуть-чуть и они смогут настигнуть соперника и совершить камбэк. Но нет: тренерский штаб «ЧБК» поступил мудро. Если разладилась игра в атаке и не идут броски — значит надо включать режим надежной игры в защите. И это принесло плоды — 60:44 перед заключительным периодом.

В концовке «Химки» разыгрались не на шутку — набрали 25 очков в остатке времени. За минуту до финальной сирены Евгений Фидий сократил отставание до «-6» — 73:67. Но спасти матч подмосковной команде не позволили хладнокровие челябинцев и ошибки соперника. 77:69 — есть вторая победа «ЧБК» в финале Суперлиги!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Финал. Вторая игра. 10 мая. «ЧБК» (Челябинск) — «Химки» (Московская область) — 77:69 (27:18, 21:13, 12:13, 17:25).

«ЧБК»: Эдвардс (14), Туманов (14), Ривный (12), Поллард (11), Кондаков (11), Додеус (9), Савин (4), Стубеда (2), Морозов

«Химки»: Ключников (16), Фидий (16), М. Карванен (11), Шарапов (7), Викентьев (4), Шевчук (4), Адайкин (4), Востриков (3), Заряжко (2), Ткаченко (2), Коновалов, Михалев.

Счет в серии: 2-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Туманов («ЧБК»)

Капитан челябинского клуба был хорош: набрал 14 очков, сделал 6 подборов. Но главное здорово действовал в защите.

Евгений Фидий («Химки»)

Как и двумя днями ранее стал, пожалуй, лучшим игроком химчан. Причем, в этот раз здорово атаковал кольцо соперника с периметра, и не так активно действовал на подборах под щитом.

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Форвард из Беларуси провел матч на своем привычно высоком уровне: 12 очков, 9 подборов, 5 подборов — очень достойно.

Финальная серия переезжает в Подмосковье, где состоятся следующие два матча. Задача «ЧБК» — взять хотя бы одну игру на выезде и приблизиться к первому в истории клуба чемпионскому титулу.

Фото: Юлия Неструева (пресс-служба клуба «ЧБК» Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).