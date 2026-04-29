Челябинский клуб «ЧБК» впервые в истории сыграет в финале баскетбольной Суперлиги

Наша команда выиграла серию плей-офф 3-0 у соперников из Новосибирска

В баскетбольной Суперлиге челябинский клуб «ЧБК» провел один из лучших матчей в сезоне, победив БК «Новосибирск» на его же площадке — 97:89. Южноуральцы «всухую» выиграли у соперников полуфинальную серию плей-офф (3-0) и теперь впервые в своей истории сразятся за титул чемпионов Суперлиги. Сегодня, 29 апреля, подопечные Горана Вучковича не дали соперникам и шанса, показав потрясающий процент реализации трехочковых бросков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Отряд потерял бойца, но стал от этого только крепче и сильнее

Для клуба «ЧБК» в этом баскетбольном сезоне все в новинку. Челябинская команда проводит шикарный сезон, бьет собственные же рекорды и достижения. Впервые в своей истории «ЧБК» завершил регулярный чемпионат в Суперлиге аж на втором месте, впервые преодолел первый раунд плей-офф, впервые добрался до полуфинала турнира. И теперь реально претендует на то, чтобы взять чемпионский титул.

Первые два важных шага на пути к финалу Суперлиги наша команда сделала в Челябинске, одержав две победы над сибиряками на своей площадке (93:82 и 93:64). Оставалось сделать еще один шаг к этой цели, для этого нужно было побеждать в третьем поединке в Новосибирске.

Очевидно было, что сделать это будет непросто. Дело в том, что не смог помочь команде в гостях Максим Ильвовский. Один из лидеров «ЧБК» накануне получил травму и стало известно, что он пропустит остаток сезона. Впрочем, как показал матч отряд не заметил потери бойца. Наши парни показали, что и даже в обескровленном составе могут показывать игру экстра-класса.

Результативное начало и шикарная первая половина игры

Первый период «ЧБК» провел здорово, на одном дыхании. Мало того, что у челябинцев пошел бросок, так еще и атаки получались на загляденье! В который уже раз роль лидера взял на себя Кортез Эдвардс. Он и со средней дистанции почти не промахивался, и атаки завершал точными бросками, и классно ассистировал партнерам по команде. В первом периоде американец записал на свой счет аж 12 очков.

Под стать ему были и другие игроки «Победной стаи». Они ни разу не промахнулись со штрафных бросков, реализовав 10 попыток из 10! И если поначалу хозяева площадки отвечали атакой на атаку, то затем позволили сопернику уйти в небольшой отрыв. 32:22 в нашу пользу — очень результативное начало для челябинского клуба!

Впрочем, сибиряки (и надо отдать им должное!) восприняли стартовый провал правильно. 10-очковый отрыв они практически сократили уже к середине второго периода. Главным образом благодаря надежной игре Александра Семенюка. Центровой пару раз здорово сыграл под кольцом, забил со средней дистанции — и вот уже 31:35. Теперь уже главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович не выдержал и взял тайм-аут. Важно было не отпустить нити игры в этом поединке.

Этот шаг привел к желаемому. Практически тут же Дмитрий Ривный, Павел Кольцов и Ян Додеус забили «трехи» и сделали разрыв в счете «+13»! Это был уже серьезный нокдаун для хозяев площадки. С дальней дистанции у «ЧБК» в первой половине матча получился шикарный процент реализации бросков — 68% (8/12). Когда такое было?! 41:60 — более чем солидное преимущество гостей к экватору поединка.

На классе, на опыте, на мастерстве — дожали соперника, не дав ему и шанса

Теперь челябинцам оставалось лишь играть в свою игру и избежать провалов. Нужно было не дать соперникам поймать кураж. Горан Вучкович и здесь проявил себя мудрым стратегом. Он убрал с площадки Кортеза Эдвардса, дав ему возможность отдохнуть. Так, получил больше игрового времени Павел Кольцов. Кроме того, непривычно много стал действовать Павел Морозов. И ведь оба помогли команде сохранить завоеванное преимущество.

Время шло, а разрыв в счете оставался сохраняться в районе 20 очков. Разумеется, это было на руку баскетболистам «ЧБК». Порой наши парни устраивали крутейшие перфомансы! В одном из эпизодов Натаниэль Поллард с периметра отдал шикарный пас на ворвавшегося в «краску» Руслану Туманову (а не наоборот!). Это был высший пилотаж!

Хозяева площадки пытались вернуться в игру, боролись и старались. Но этого сегодня им было мало. В такой день ни один клуб Суперлиги не мог бы остановить «ЧБК». У наших парней получалось на баскетбольном паркете практически все!

Четвертый период, по сути, превратился в формальность. Его команды начали при счете 60:84. И те, и другие уже понимали, что исход поединка предрешен. Хозяева площадки все же сократили разрыв, здорово сыграв в концовке. В итоге 97:89 — яркая и уверенная победа «ЧБК» с феноменальной игрой!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Полуфинал. Третий матч. 29 апреля. БК «Новосибирск» — «ЧБК» (Челябинск) — 89:97 (22:32, 19:28, 19:24, 29:13).

БК «Новосибирск»: Семенюк (23), Бабушкин (17), Доэрти (12), Макеев (11), Тукмаков (8), Плугарев (5), Балашов (4), Новиков (4), Комиссаров (3), Семенченко (2),

«ЧБК»: Поллард (17), Эдвардс (16), Ривный (13), Савин (10), Туманов (9), Кольцов (8), Морозов (8), Додеус (8), Стубеда (6), Кондаков (2).

Счет в серии: 0-3.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кортез Эдвардс («ЧБК»)

Провел прекрасный поединок, как и вся команда. Особенно впечатлила его игра в первой половине матча, во второй — немного сбавил обороты.

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Вновь показал свой высокий уровень игры. У него 17 очков, 8 подборов, 5 передач.

Александр Семенюк (БК «Новосибирск»)

Лучший в составе сибиряков, бился как лев: стал самым результативным игроком матча (23 очка).

Челябинский клуб — в финале Суперлиги! Впервые в своей истории наша команда будет бороться за титул чемпионов во втором по значимости баскетбольном турнире. Соперник «ЧБК» в решающих сражениях сезона еще не известен. В другом полуфинале встречаются «Химки» (Московская область) и «Динамо» (Грозный«), счет в серии: 2-1.

Фото: пресс-служба БК «Новосибирск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).