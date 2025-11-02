Баскетбольный клуб «ЧБК» одержал одну из самых ярких побед в своей истории. На домашнем паркете челябинская команда выиграла у подмосковных «Химок» со счетом 78:63. Подопечные Горана Вучковича одержали шестую победу в шести матчах Суперлиги и таким образом единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Обе команды на старте турнира одержали по пять побед и между собой делили лидерство в Суперлиге. Их очное противостояние обещало быть жарким и упорным. В том, что оно получилось жарким сомнению не подлежит — на челябинском паркете зрители увидели игру экстра-класса. А вот что касается эпитета «упорного», то вряд ли он стал уместным по отношению к этому матчу.
Нет, «Химки», конечно же, достойно сражались и держали игру в напряжении. Вот только четвертый период, по сути, превратился в формальность. Клуб «ЧБК» контролировал игру и не давал повода сопернику поверить в то, что он может спастись.
Хотя стартовый период выиграли подмосковные баскетболисты. Во многом благодаря двум точным «трешкам» от Павла Лобанова — 11:15. Впрочем, во второй четверти хозяевам площадки хватило двух минут на то, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Порадовал зрителей эффектным данком Дмитрий Ривный. В итоге 38:30 после первой половины игры.
В третьем периоде гости выровняли положение. Но ненадолго. «ЧБК» с преимуществом в 8 очков завершил этот отрезок матча, а в четвертом дал «по газам»: химчане этот рывок прозевали и достойно ответить уже не смогли. Они просто не успевали за быстрыми игроками «ЧБК». 78:63 — более чем уверенная победа челябинского клуба. Шестая из шести на старте Суперлиги!
Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины.
2 ноября. «ЧБК» (Челябинск) — «Химки» (Московская область) — 78:63 (11:15, 27:15, 18:18, 22:15).
«ЧБК»: Ривный (15), Туманов (14), Поллард (14), Савин (13), Ильвовский (8), Эдвардс (6), Додеус (3), Борисов (2), Стубеда, Орехов.
«Химки»: Лобарев (11), Ключников (10), Заряжко (9), Викентьев (8), Шевчук (6), Одиноков (6), Шарапов (5), Михалев (3), Востриков (2), Карванен (1), Прощенко.
Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):
Дмитрий Ривный («ЧБК»)
Провел классную игру, став самым результативным игроком матча. Едва не сделал дабл-дабл. Запомнился двумя эффектными данками.
Руслан Туманов («ЧБК»)
Хорошо вошел в игру, хотя и провел не так много времени на площадке (около 17 минут) — набрал 14 очков при хорошей реализации бросков (5/6).
Натаниэль Поллард («ЧБК»)
Мощный форвард челябинского клуба «зажигал» под кольцом — 14 очков и 5 подборов достойно!
Впрочем, обольщаться таким резвым стартом «ЧБК» в Суперлиге не стоит. Пять из шести победных матчей челябинцы провели на домашней площадке. Дальше будет сложнее. А пока поздравляем всех с победой. Ребята с хорошим настроением будут готовиться к следующему поединку, который вновь пройдет в Челябинске. Их соперником станет аутсайдер турнира — «БАРС-РГЭУ».
Фото: Юлия Неструева, пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).
Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).