Клуб «ЧБК» выиграл битву лидеров в баскетбольной Суперлиге

Челябинская команда выиграла у подмосковного клуба «Химки» со счетом 78:63

Баскетбольный клуб «ЧБК» одержал одну из самых ярких побед в своей истории. На домашнем паркете челябинская команда выиграла у подмосковных «Химок» со счетом 78:63. Подопечные Горана Вучковича одержали шестую победу в шести матчах Суперлиги и таким образом единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды на старте турнира одержали по пять побед и между собой делили лидерство в Суперлиге. Их очное противостояние обещало быть жарким и упорным. В том, что оно получилось жарким сомнению не подлежит — на челябинском паркете зрители увидели игру экстра-класса. А вот что касается эпитета «упорного», то вряд ли он стал уместным по отношению к этому матчу.

Нет, «Химки», конечно же, достойно сражались и держали игру в напряжении. Вот только четвертый период, по сути, превратился в формальность. Клуб «ЧБК» контролировал игру и не давал повода сопернику поверить в то, что он может спастись.

Хотя стартовый период выиграли подмосковные баскетболисты. Во многом благодаря двум точным «трешкам» от Павла Лобанова — 11:15. Впрочем, во второй четверти хозяевам площадки хватило двух минут на то, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Порадовал зрителей эффектным данком Дмитрий Ривный. В итоге 38:30 после первой половины игры.

В третьем периоде гости выровняли положение. Но ненадолго. «ЧБК» с преимуществом в 8 очков завершил этот отрезок матча, а в четвертом дал «по газам»: химчане этот рывок прозевали и достойно ответить уже не смогли. Они просто не успевали за быстрыми игроками «ЧБК». 78:63 — более чем уверенная победа челябинского клуба. Шестая из шести на старте Суперлиги!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины.

2 ноября. «ЧБК» (Челябинск) — «Химки» (Московская область) — 78:63 (11:15, 27:15, 18:18, 22:15).

«ЧБК»: Ривный (15), Туманов (14), Поллард (14), Савин (13), Ильвовский (8), Эдвардс (6), Додеус (3), Борисов (2), Стубеда, Орехов.

«Химки»: Лобарев (11), Ключников (10), Заряжко (9), Викентьев (8), Шевчук (6), Одиноков (6), Шарапов (5), Михалев (3), Востриков (2), Карванен (1), Прощенко.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Провел классную игру, став самым результативным игроком матча. Едва не сделал дабл-дабл. Запомнился двумя эффектными данками.

Руслан Туманов («ЧБК»)

Хорошо вошел в игру, хотя и провел не так много времени на площадке (около 17 минут) — набрал 14 очков при хорошей реализации бросков (5/6).

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Мощный форвард челябинского клуба «зажигал» под кольцом — 14 очков и 5 подборов достойно!

Впрочем, обольщаться таким резвым стартом «ЧБК» в Суперлиге не стоит. Пять из шести победных матчей челябинцы провели на домашней площадке. Дальше будет сложнее. А пока поздравляем всех с победой. Ребята с хорошим настроением будут готовиться к следующему поединку, который вновь пройдет в Челябинске. Их соперником станет аутсайдер турнира — «БАРС-РГЭУ».

Фото: Юлия Неструева, пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).