Клуб «ЧБК» потерпел первое поражение в баскетбольной Суперлиге

Челябинская команда в гостях уступила «Югре» из Сургута — 70:84

Баскетбольный клуб «ЧБК» неудачно начал выездную серию матчей в Суперлиге, уступив в Сургуте местной «Югре» со счетом 70:84. Это первое поражение подопечных Горана Вучковича в турнире. Несмотря на неудачу, челябинская команда продолжает уверенно лидировать в Суперлиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Семь побед в семи матчах — о таком старте в Суперлиге может мечтать любая команда. «ЧБК» сделал это, единолично возглавив турнирную таблицу. Но большинство этих побед он добился на своей площадке. И очевидно, что рано или поздно такая успешная серия должна была закончиться.

Произошло это сегодня, 16 ноября, в Сургуте. Нельзя сказать, что местная «Югра» числится среди фаворитов Суперлиги. Сибиряки — это скорее крепкий середняк, способный потрепать нервы превосходящему в классе сопернику. Это они подтвердили в поединке с челябинцами.

Начали матч обе команды не лучшим образом — лишь 2:2 по истечении трех минут игры. Но концовку хозяева все-таки забрали и повели после стартового периода — 22:16. Зато во втором отрезке игры они резко добавили. Не успели гости глазом моргнуть, а счет уже 32:12! Пришлось главному тренеру «ЧБК» Горану Вучковичу брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство.

Этот шаг подействовал, но недолго. Концовку второго периода «Югра» забрала себе. Причем, Кирилл Салмин исполнил удивительный бросок со своей половины площадки с финальной сиреной — и мяч оказался в корзине! 49:33 — более чем солидное преимущество хозяев после первой половины игры.

Большой перерыв помог челябинцам — в третьем периоде они попытались совершить камбэк и даже начали сокращать разрыв в счете. В итоге сделали «-9» перед четвертым периодом. Разумеется, такие отставания в баскетболе легко отыгрываются. Но перевернуть ход матча южноуральцам не удалось. За 2 минуты до финальной сирены стало ясно, что им не избежать первого поражения в сезоне.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 16 ноября. «Югра» (Сургут) — «ЧБК» (Челябинск) — 84:70 (22:16, 27:17, 15:22, 20:15).

«Югра»: Будин (17), Грашкин (16), Салмин (13), Хакунов (11), Печкин (9), Фетисов (8), Рогозенко (6), Курцевич (3), Тишин (1), Токарев.

«ЧБК»: Додеус (15), Поллард (13), Туманов (11), Ильвовский (9), Ривный (8), Эдвардс (7), Стубеда (3), Савин (3), Орехов (1), Аникин, Борисов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кирилл Будин («Югра»)

Отличный матч в исполнении плеймейера сургутян: 17 очков и 8 передач — яркое тому подтверждение.

Сергей Грашкин («Югра»)

Сделал дабл-дабл в матче против своей бывшей команды, был на площадке одним из лучших.

Ян Додеус («ЧБК»)

Стал самым результативным игроком в челябинской команде. Но не так успешно бросал с игры, реализовав 7 из 12 попыток.

Не расстраиваемся! Наша команда продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Следующий матч «ЧБК» сыграет 19 ноября в гостях с уфимским «Динамо».

Фото: пресс-служба БК «Югра» (Сургут«).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).