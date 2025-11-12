Баскетбольный клуб «ЧБК» второй раз в сезоне победил чемпиона Суперлиги

Челябинская команда выиграла у «Темп-СУМЗ» в первом матче Кубка России со счетом 80:79

Челябинский клуб «ЧБК» одержал победу с минимальным счетом в первом матче 1/8 финала Кубка России по баскетболу. В равном поединке южноуральцы выиграли у «Темп-СУМЗ» из Ревды со счетом 80:79. Теперь для выхода в следующий раунд турнира подопечным Горана Вучковича нужно не проиграть в ответном матче, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Формат проведения баскетбольного Кубка России не дает его участникам расслабляться. Дело в том, что победитель в противостоянии определяется по итогам двух матчей, и в расчет берутся все очки, набранные командами. А это означало только одно: для выхода в следующий раунд нашим парням нужно было постараться выиграть у соперника с комфортным счетом.

Но легко сказать, а тяжело сделать. «Темп-СУМЗ» — серьезный и мастеровитый соперник, практически без слабых мест. В этом могли убедиться челябинские болельщики в матче чемпионата Суперлиги, когда «ЧБК» в драматичном и зрелищном поединке вырвал победу у ревдинцев со счетом 85:84. Они вправе были ожидать не менее яркой и напряженной игры в рамках Кубка России.

И не обманулись в ожиданиях! Игра действительно смотрелась, получилась равной и упорной. Хотя на первых минутах обе команды грешили браком в передачах, потерями мяча в безобидных ситуациях. В первом периоде у хозяев «зажигал» Ян Додеус. Сначала он забил одну «трешку», и сравнял счет. А потом еще дважды подряд забил с дальнего расстояния и вывел команду вперед — 17:12. Есть три попадания из трех у плеймейкера «ЧБК»!

Впрочем, развить успех челябинцам не удалось. Соперник активизировал свои действия в атаке. 24:22 после стартового периода. Во второй четверти темп игры несколько снизился, упала и результативность. В нужный момент вновь «проснулся» Ян Додеус — дальнее попадание при счете 38:36 помогло «ЧБК» создать небольшой перевес. В итоге 43:40 после первой половины игры.

После перерыва челябинцы продолжали вести в счете, но это преимущество было иллюзорным. «Темп-СУМЗ» не отпускал соперника в отрыв, а тут еще не вовремя разыгрался лидер атак ревдинцев Иван Евстигнеев, после его попадания со средней дистанции гости вышли вперед 50:49. Впрочем, третью четверть «ЧБК» забрал-таки себе: 65:60 перед заключительным отрезком матча.

Отметим, что в составе хозяев часто стал брать игру на себя Натаниэль Поллард. И, кстати, весьма успешно. Партнеры по команде стали чаще его снабжать мячом. Вот только у гостей к этому моменты стало залетать все, что можно в кольцо соперника. После точной «трешки» Владислава Ильинова они снова вышли вперед за 5 минут до финальной сирены — 72:71.

В какой-то момент гости вели в счете «+7» очков. Казалось, им не составит труда довести матч до победы. Но парни из «ЧБК» проявили характер, сократили разрыв в счете, а в самой концовке вышли вперед. Они удержали победный счет — 80:79. Однако такое шаткое преимущество не дает им выбора в ответном поединке. В Ревде челябинцам нужно играть только на победу.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Газпромбанк Кубок России. 1/8 финала. Первый матч.

12 ноября. «ЧБК» (Челябинск) — «Темп-СУМЗ» (Ревда) — 80:79 (24:22, 19:18, 22:20, 15:19).

«ЧБК»: Поллард (21), Додеус (16), Ривный (11), Эдвардс (10), Туманов (7), Савин (5), Аникин (4), Стубеда (2), Борисов (2), Орехов (2), Ильвовский

«Темп-СУМЗ»: Евстигнеев (16), Малинин (13), Смыгин (12), Клюев (8), Макаров (8), Ильинов (7), Левшин (5), Иванов (5), Сопин (5), Нацвлишвили, Копанцев.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

В начале матча был в тени, а потом разыгрался так, что стал в итоге самым результативным игроком матча: 21 очко и 6 подборов — мо-ло-дец!

Иван Евстигнеев («Темп-СУМЗ»)

Лидер ревдинцев провел не самый хороший свой матч, но и этого оказалось достаточно, чтобы стать лучшим в своей команде.

Ян Додеус («ЧБК»)

Был лидером атак челябинского клуба в первой половине игры. По «трешкам» был показатель 3/3. Однако затем прицел сбился, упала и результативность.

Ответная игра 1/8 финала Кубка России состоится 10 декабря в Ревде. По итогам двухматчевого противостояния определится команда, которая оформит выход в следующую стадию турнира.

Фото: Юлия Неструева, пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).