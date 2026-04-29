Баскетбольный клуб «ЧБК» объявил о назначении двух топ-менеджеров

Максим Огарков назначен вице-президентом, а Ирина Чернова — гендиректором

В баскетбольном клубе «ЧБК» произошли важные кадровые изменения. Команду возглавили два опытных управленца, которые уже приступили к своим обязанностям. Должность вице-президента клуба получил Максим Огарков, а Ирина Чернова назначена гендиректором. Новое руководство обещает сделать менеджмент клуба еще эффективнее и вывести «ЧБК» на новый уровень, сообщает в пресс-службе клуба.

Ирина Чернова: от банковского сектора до профессионального спорта

Новым генеральным директором «ЧБК» стала Ирина Олеговна Чернова. За плечами выпускницы ЮУрГУ (специальность «Экономика и управление на предприятии») — солидный послужной список. До прихода в баскетбол Ирина успешно работала на руководящих позициях в страховой сфере, а также занимала должность начальника отдела по работе с ВИП-клиентами в банке «ВТБ». Но спорт всегда оставался в ее жизни: со студенческих лет она играла за женскую студенческую сборную ЮУрГУ по баскетболу.

Последние пять лет Чернова работала начальником ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Но успевала реализовывать и баскетбольные проекты в Челябинске. Она приняла участие в организации крупнейших турниров по баскетболу 3×3.

Максим Огарков: от корпоративного любительского клуба до создателя «Челбаскета»

На позицию вице-президента БК «ЧБК» назначен Максим Эдуардович Огарков. Он стоял у истоков создания клуба и разрабатывал проект первоначальной управленческой структуры «Челбаскета». В течение нескольких лет Огарков занимает должность вице-президента в Федерации баскетбола Челябинской области.

Теперь, помимо развития детского спорта, увеличения числа любителей и создания инфраструктуры для уличного баскетбола, Максим Огарков будет контролировать функционирование профессиональной баскетбольной системы.

«Максим Эдуардович не просто функционер — он живет баскетболом. Со школьных лет сам играет, а в университете создал свою любительскую команду „БК 80“, которая является одной из самых титулованных в Челябинске», — отмечают в клубе.

С текущего момента в «ЧБК» меняется формат управленческой структуры клуба. Новое руководство уже приступило к работе. Напомним, что накануне стало известно о том, что покинула должность гендиректора БК «ЧБК» Ольга Алейникова.