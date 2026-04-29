Форвард челябинского клуба «ЧБК» Максим Ильвовский не сможет помочь команде на финише баскетбольной Суперлиги. В результате медобследования врачи диагностировали ему разрыв передней крестообразной связки колена, сроки восстановления игрока неизвестны, но в текущем сезоне он уже помочь команде не сможет, сообщает пресс-служба клуба «ЧБК».
Баскетболист Максим Ильвовский получил повреждение в последнем матче «ЧБК», в котором челябинцы одержали уверенную победу над БК «Новосибирск» — 93:64. Наша команда закрепила успех и повела в серии до трех побед со счетом 2-0. Но потеряла одного из лидеров.
Максим Ильвовский проводит в «ЧБК» отличный сезон: является одним из лучших как по набору очков (11,1 за матч), так и в игре по подборам (6,3), у него 56% реализации бросков с игры. Кроме того, на позиции тяжелого форварда баскетболист регулярно выходит в стартовой пятерке челябинского клуба.
Напомним, что «ЧБК» сейчас в одном шаге от исторического для себя достижения — выхода в финал плей-офф Суперлиги. Сегодня, 29 апреля, челябинцы сыграют третий матч серии с БК «Новосибирск», в случае победы подопечные Горана Вучковича сразятся за чемпионский титул.