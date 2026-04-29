Баскетболист «ЧБК» Максим Ильвовский выбыл из‑за травмы до конца сезона

Челябинскому игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки

Форвард челябинского клуба «ЧБК» Максим Ильвовский не сможет помочь команде на финише баскетбольной Суперлиги. В результате медобследования врачи диагностировали ему разрыв передней крестообразной связки колена, сроки восстановления игрока неизвестны, но в текущем сезоне он уже помочь команде не сможет, сообщает пресс-служба клуба «ЧБК».

Баскетболист Максим Ильвовский получил повреждение в последнем матче «ЧБК», в котором челябинцы одержали уверенную победу над БК «Новосибирск» — 93:64. Наша команда закрепила успех и повела в серии до трех побед со счетом 2-0. Но потеряла одного из лидеров.

Максим Ильвовский проводит в «ЧБК» отличный сезон: является одним из лучших как по набору очков (11,1 за матч), так и в игре по подборам (6,3), у него 56% реализации бросков с игры. Кроме того, на позиции тяжелого форварда баскетболист регулярно выходит в стартовой пятерке челябинского клуба.

Напомним, что «ЧБК» сейчас в одном шаге от исторического для себя достижения — выхода в финал плей-офф Суперлиги. Сегодня, 29 апреля, челябинцы сыграют третий матч серии с БК «Новосибирск», в случае победы подопечные Горана Вучковича сразятся за чемпионский титул.