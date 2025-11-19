Экс-тренер «Челбаскета» поставил подножку челябинскому клубу «ЧБК» в Суперлиге

Уфимское «Динамо» во главе с Евгением Горевым оказалось сильнее в домашнем матче — 62:51

Баскетбольный клуб «ЧБК» после феерического старта в Суперлиге потерпел два гостевых поражения. Сегодня, 19 ноября, челябинская команда уступила уфимскому «Динамо» — 51:62. «Насолил» южноуральцам экс-наставник «Челбаскета» Евгений Горев, руководивший клубом в сезоне-2023/2024, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В баскетбольной Суперлиге сезона-2025/2026 клуб «ЧБК» провел уже 9 матчей, но игра в Уфе совершенно точно стала худшей для челябинской команды. Даже несмотря на то, что отвратительно плохо сыграли подопечные Горана Вучковича в предыдущей игре с «Югрой». Тогда, напомним, южноуральцы уступили в Сургуте со счетом 70:84. https://www.1obl. ru/news/sport/klub-chbk-poterpel-pervoe-porazhenie-v-basketbolnoy-superlige/

Уфимцы с самого начала повели в счете и контролировали ход матча вплоть до финальной сирены. Как ни старались игроки «ЧБК» исправить ситуацию, сделать это у них не удалось. Хозяева площадки добились победы во многом благодаря точным дальним броскам. Из 86 очков, набранных командой, более половины приходится на точные трехочковые броски. Да и процент реализации у уфимцев получился в итоге очень даже хорошим (15/34 — 45%).

Что касается баскетболистов «ЧБК», то ниже своих возможностей сыграли практически все игроки команды, за исключением легионеров. Кортез Эдвардс провел матч на своем привычном высоком уровне, набрав 16 очков. Ну а Натаниэль Поллард и вовсе сыграл лучший матч за команду. Он часто брал игру на себя, сделал несколько эффектных данков. В итоге американец набрал аж 28 очков — это самый результативный его матч в Суперлиге.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 19 ноября. «Динамо» (Уфа) — «ЧБК» (Челябинск) — 62:51 (18:14, 20:19, 25:23, 23:21).

«Динамо»: Мартынов (16), Бестужев (14), Зубков (14), Топтунов (13), Нестеров (9), Балашов (8), Голдырев (6), Лавников (4), Медведев (2), Донсков,

«ЧБК»: Поллард (28), Эдвардс (16), Ильвовский (10), Ривный (8), Туманов (5), Якунин (4), Додеус (3), Орехов (3), Борисов, Савин, Стубеда.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Бился как лев, но один в поле не воин. Сделал дабл-дабл: 28 очков и 10 подборов.

Андрей Топтунов («Динамо»)

«Насолил» бывшей команде, сыграв важнейшую роль в победе уфимского клуба. В его активе 13 очков и 6 результативных передач.

Александр Мартынов («Динамо»)

Сыграл более 30 минут, действовал эффективно как в атаке, так и обороне. Набрал 16 очков.

Челябинские баскетболисты возвращаются домой для того, чтобы начать подготовку к южноуральском дерби с магнитогорским «Металлургом». Эта игра состоится 5 декабря в СК «Метар-Спорт».

Фото: пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).