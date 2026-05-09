Клуб «ЧБК» одержал волевую победу над «Химками» в стартовом матче финала Суперлиги

Челябинская команда проявила волю и характер, выиграв в овертайме со счетом 94:87

Исторический вечер для баскетбольного Южного Урала. Впервые в своей истории «ЧБК» сражается в финале Суперлиги — и первый шаг к трофею получился валидольным, зрелищным и по-настоящему героическим. В стартовом матче «золотой» серии челябинская «Победная стая» переиграла подмосковные «Химки» в овертайме со счетом 94:87, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Победа далась тяжело, но тем она ценнее. Встреча на паркете ДС «Метар-Спорт» собрала полные трибуны — за команду переживал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и сотни преданных болельщиков, которые гнали «ЧБК» вперед с первой секунды до финальной сирены.

Матч начался с дальнего попадания лидера челябинцев Яна Додеуса — тот открыл счет уже на 13-й секунде. Однако «Химки» не собирались быть статистами. Первая четверть прошла в равной борьбе, и к ее концу гости вели с минимальным перевесом — 19:17.

Во втором периоде «баскетбольные качели» продолжились. Подмосковная команда даже сумела довести отрыв до 7 очков (26:19), но «ЧБК» сумел собраться и к большому перерыву сократил разницу до минимума — 33:35.

Третья десятиминутка выдалась самой нервной. Защита «Химок» действовала жестко, атака челябинцев местами пробуксовывала. На последний перерыв команды ушли при счете 49:55. Казалось, «Химки» поймали свою игру и готовы были додавить соперника.

Заключительная четверть превратилась в триллер. «ЧБК» бросил все силы на то, чтобы отыграться. Челябинцы вновь и вновь штурмовали кольцо гостей, и их терпение было вознаграждено. За 45 секунд до конца основного времени Кирилл Савин хладнокровно исполнил трехочковый и вывел «ЧБК» вперед — 80:78. Однако «Химки» нашли в себе силы ответить. Максим Карванен сравнял счет на последних секундах.

Овертайм! В нем «ЧБК» устроил противнику нокдаун. Первые две минуты дополнительной пятиминутки превратились в бенефис хозяев. Ян Додеус, Кортез Эдвардс и Дмитрий Ривный организовали рывок 7:0, который стал ключевым. «Химки» пытались отыграться, но челябинцы контроль уже не отдавали.

Итоговый счет встречи — 94:87. Первая победа в финале остается в Челябинске!

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. Финал. Первый матч. 8 мая. «ЧБК» (Челябинск) — «Химки» (Московская область) — 94:87 от (17:19, 16:16, 16:20, 31:25, 14:7).

«ЧБК»: Додеус (28), Эдвардс (20), Ривный (15), Савин (12), Поллард (9), Стубеда (5), Кондаков (3), Туманов (2), Кольцов, Морозов

«Химки»: Фидий (16), Шарапов (15), Ключников (13), М. Карванен (13), Заряжко (10), Шевчук (6), Одиноков (3), Адайкин (3), Михалев (2), Ткаченко (2), Коновалов (2), Востриков (2).

Счет в серии: 1-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ян Додеус («ЧБК»)

Лучший игрок матча! Набрал аж 28 очков, забил 5 «трешек». В его активе также 4 подбора и 5 передач.

Евгений Фидий («Химки»)

Центровой подмосковного клуба был лучшим в составе гостей. Сделал дабл-дабл (16 очков + 10 подборов), у него 71% попадания с игры.

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Сыграл очень полезно и эффективно: 15 очков (2/2 — точных попадания из-за дуги) и 10 подборов — весомый вклад в командный успех.

«Победная стая» продолжает исторический поход за трофеем. Первый шаг сделан уверенно. Впереди — битва за вторую победу. Парни доказали: этот финал они заслужили, и отдавать его без боя не намерены. Финальная серия продлится до четырех побед. Следующий матч также пройдет в Челябинске.

Фото: Юлия Неструева (пресс-служба клуба «ЧБК» Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).