Клуб «ЧБК» хорошо играл, но мало забивал — итоги драматичного матча в Кубке России

Челябинская команда в равном бою уступила в первом матче приморскому «Динамо» со счетом 71:72

Баскетболисты из Челябинска потерпели обиднейшее поражение в первом матче четвертьфинала Кубка России, уступив на своей площадке «Динамо» из Владивостока — 71:72. И это при том, что «ЧБК» здорово играл, выиграл борьбу под щитом, хорошо действовал в защите. Корреспондент ИА «Первое областное» внимательно наблюдал за матчем и нашел две причины поражения нашей команды.

Но прежде, чем перейти к главному, отметим одну важную деталь: в этом противостоянии еще рано ставить точку. «ЧБК» проиграл на своей площадке, но в конечном итоге все решится в ответном поединке. Да, наша команда осложнила себе задачу по выходу в полуфинал турнира, но все зависит от ребят. Игра команды оставила приятное впечатление, и она совершенно точно не слабее приморского коллектива.

Почти всю игру «ЧБК» был в роли догоняющего. Тревожно стало, когда гости в дебюте третьего периода увеличили отрыв до угрожающих «-15»: 31:46. Два легионера гостей (Омар Смит и Айзея Кроули) с праймовым Иваном Стребковым (а это вообще-то участник Матча звезд Единой лиги!) и 220-сантиментровым Андреем Десятниковым «кошмарили» в атаке. Наши парни на какое-то время упустили нити игры, прозевали рывок соперника.

Но не пали духом, проявили характер! И это одно из главных открытий вчерашнего матча. Было тяжело, не шел бросок, в атаке мало что получалось, но наши ребята гнули свою линию. Ценой невероятных усилий им удалось-таки выровнять положение в четвертом периоде и даже выйти вперед. Увы, в последней атаке гости забили «треху» и поставили точку в этом поединке — 71:72.

А теперь к главному. Во время матча часто приходилось слышать от зрителей гневные тирады в адрес к судейской бригаде, и в первую очередь к Сергею Белякову из Ижевска. Спору нет, порой рефери принимал действительно странные решения. Но они не несли системный характер, и у него совершенно точно не было задачи «топить» нашу команду.

Это все эмоции. И если видишь, что твоя команда проигрывает, а судьи свистят не в ту сторону, любой эпизод непроизвольно видишь под другим углом, потому что симпатизируешь своей команде, болеешь за нее. В двух-трех случаях действительно судья принимал не логичные решения, но в большинстве своем был прав.

Хотя трудно не согласиться и с другим мнением: эти два-три свистка не в ту сторону в баскетболе играют большое значение. И сейчас автор строк писал бы победный репортаж, а «ЧБК» отправлялся на Дальний Восток с совсем другим настроением.

Но главная причина поражения кроется отнюдь не в работе судей. Сами ребята виноваты в том, что не добились желаемого результата. По непонятным причинам у них абсолютно не пошел бросок. С самого начала игры. В какой-то момент он составлял ничтожно жалкие 24% попадания! Причем, мазали и те, кому это по статусу не положено — Кирилл Савин, Глеб Суворов, Руслан Туманов. И ладно бы, если речь шла о дальних бросках. Даже со средней дистанции лишь каждый второй бросок наших парней достигал цели.

Что мы имеем в итоге? 20% попадания трехочковых бросков (8/41), 30% с игры (26/87)... Ну, как можно с такими показателями рассчитывать на благоприятный исход?! Для сравнения: у соперника эти цифры составили 33 и 39 процентов соответственно. Вроде не такая уж большая и разница, правда? Но в рамках одного баскетбольного матча очень даже существенная. Будь у нас 40% попадания с игры, мы выиграли бы у соперника с разрывом в 15-20 очков!

«Это баскетбол, это игра и в ней такое иногда бывает. К сожалению, сегодня у ребят не пошел бросок. Надо над этим компонентом усерднее работать. Много ошибок допустили, будем исправляться», — резюмировал после матча главный тренер «ЧБК» Горан Вучкович.







Что помогало нашим парням играть с соперником на равных? «Динамовцы» не могли уйти в отрыв из-за игры на подборе. Челябинцы полностью переиграли оппонентов под щитом, хотя и в ростовых показателях уступали оппонентам. Честно скажу — я даже не поверил своим глазам, когда увидел протокол по окончании поединка.

Вы только вдумайтесь в эти цифры: «ЧБК» выиграл 56 подборов — удивительная цифра, которую порой можно достичь за два матча. У соперника в итоге набралось 40 подборов. Еще одна деталь: челябинцы под чужим щитом сделали 28 подборов, «Динамо» под своим — 31 подбор! Редкий случай, когда одна из команд едва ли не выиграла по этому показателю у соперника в борьбе за мяч под чужим щитом.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Кубок России. Четвертьфинал. Первый матч. 7 января. «ЧБК» (Челябинск) — «Динамо» (Владивосток) — 71:72 (15:16, 16:19, 19:20, 21:17).

«ЧБК»: Эдвардс (17), Додеус (14), Туманов (12), Поллард (12), Ильвовский (5), Суворов (5), Орехов (3), Ривный (3), Савин, Стубеда.

«Динамо»: Смит (20), Стребков (17), Кроули (13), Дойников (8), Десятников (7), Аксенов (5), Захаров (2), Ершов, Садиков.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Омар Смит («Динамо»)

Стал самым результативным игроком матча (20 очков), показал хороший процент реализации бросков с игры (64%), реализовал 3/5 дальних броска.

Кортез Эдвардс («ЧБК»)

Выделим этого креативного игрока челябинского клуба. Ниже своего уровня не сыграл, у него в активе 17 очков, 6 передач, 4 подбора и 5 перехвата — весьма неплохо!

Иван Стребков («Динамо»)

Сыграл не самый лучший свой матч, но выделялся на общем фоне своими крутыми сольными проходами.

Спору нет, «Динамо» — серьезный соперник, а по составу — так один из лучших (если не лучший!) в Суперлиге. Но «ЧБК» вряд ли уступает дальневосточному коллективу в игре, командной «химии» и характере. А это значит, что в ответном поединке мы вправе рассчитывать на положительный для нас результат. Нужно лишь играть на победу и верить в свои силы.

Кстати говоря, в текущем сезоне «ЧБК» уже играл во Владивостоке. В рамках Суперлиги наша команда выиграла у «Динамо» со счетом 90:83. Осталось теперь повторить такой результат в ответном поединке четвертьфинала Кубка России, эта игра состоится 28 января.

Фото: Юлия Неструева (пресс-служба клуба «ЧБК» Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).