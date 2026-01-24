Баскетбольный клуб «ЧБК» прервал серию поражений в Суперлиге

Челябинцы выиграли в гостях у команды «Купол-Родники» из Ижевска со счетом 76:71

Челябинский баскетбольный клуб прервал серию из трех поражений кряду в Суперлиге, выиграв в гостях у ижевской команды «Купол-Родники» со счетом 76:71. В равном поединке игроки «ЧБК» здорово сыграли в концовке, а героем матча стал американец Кортез Эдвардс. Эта победа помогла челябинской команде сохранить лидерство в чемпионате, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинцы хорошо начали поединок, повели в счете 8:5 после 5 минут игры. Причем, у хозяев очки набирал лишь Владислав Бобровских. У нашей команды роль лидера взял на себя Глеб Суворов. В его активе также были 5 очков, при этом игрок показал 100%-ную реализацию бросков. 22:17 с таким счетом в пользу челябинцев завершился первый отрезок матча.

Вела в счете команда «ЧБК» после второй и третьей четверти поединка. В четвертом периоде хозяева площадки вплотную приблизились к сопернику, а за три минуты до конца матча и вовсе вышли вперед — 71:69. В ответственный момент здорово сыграл американский легионер «ЧБК» Кортез Эдвардс. Он совершил перехват, устремился в атаку и принес команде важнейшие 2 очка. После этого хозяева площадки не смогли найти в себе силы переломить ход матча. 76:71 — трудовая и сложная победа «ЧБК».

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 23 января. «Купол-Родники» (Ижевск) — «ЧБК» (Челябинск) — 71:76 (17:22, 15:17, 23:20, 16:17).

«Купол-Родники»: Тучков (13), Бобровский (9), Кадошников (8), Косарев (7), Хозяшев (6), Куимов (6), Архипов (6), Цеханович (6), Жмако (5), Салагаев (5), Решетов.

«ЧБК»: Ривный (15), Суворов (15), Эдвардс (13), Додеус (10), Стубеда (6), Туманов (5), Ильвовский (4), Савин (4), Поллард (4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Кортез Эдвардс («ЧБК»)

Стал героем концовки матча. В нужный момент совершил очень важный перехват, завершил атаку точным попаданием. Это предопределило исход поединка.

Дмитрий Ривный («ЧБК»)

Сделал дабл-дабл: 15 очков и 11 подборов. Провел больше всех времени на площадке — более 33 минут.

Григорий Тучков («Купол-Родники»)

Лучший игрок в составе ижевского клуба: набрал больше всех очков, лучше всех сыграл на подборах. А ведь это разыгрывающий команды!

«ЧБК» завершил гостевую серию матчей победой, сохранив за собой лидерство в Суперлиге. Челябинцы возвращаются домой, где начнут подготовку к домашнему поединку 4 февраля с приморским «Динамо».

Фото: пресс-служба клуба «Купол-Родники» (Ижевск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).