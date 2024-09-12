КХЛ выплатит денежные премии хоккейным клубам «Трактор» и «Металлург»

Руководство Лиги распределит доходы между командами за сезон‑2023/2024

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги озвучили решение руководства по распределению доходов между клубами за игру в прошлом сезоне. Всего КХЛ за сезон 2023\2024 направит клубам более миллиарда рублей. В числе топ‑10 клубов, которые получат максимальные выплаты, находятся магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». Они получат более 106 и 65 миллионов рублей соответственно, сообщается на сайте КХЛ.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства. 30% от общей суммы выплаты распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения клуба, 70% — согласно рейтингу клубов по десяти показателям (спортивные достижения, стоимость спортивного результата, посещаемость и заполняемость арен, доходы от реализации лицензионной и билетной программы и др.).

Наибольшую сумму выплат по итогам сезона-2023/2024 получит магнитогорский «Металлург» — более 106 миллионов рублей. В топ‑10 оказался и челябинский «Трактор» — более 65 миллионов рублей.

«Клубам рекомендовано направить средства, полученные от КХЛ, на совершенствование сервисов для игроков — закупку и модернизацию оборудования для сервисных зон хоккеистов, создание восстановительных зон для игроков. Также одним из направлений может стать модернизация инфраструктуры арены, улучшение сервисов для зрителей, организация развлекательных мероприятий в регионе присутствия клуба и многое другое», — сообщается на сайте КХЛ.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв в финале у ярославского «Локомотива». Хоккеисты «Трактора» заняли третье место в чемпионате КХЛ.