Хоккеисты «Трактора» одержали «сухую» победу над СКА в Санкт-Петербурге

Челябинская команда выиграла 3:0, а Зак Фукале совершил невероятный сэйв

Хоккейный клуб «Трактор» выдал классный матч в Санкт-Петербурге, одержав «сухую» победу над СКА — 3:0. Героем матча стал голкипер челябинской команды Зак Фукале, совершивший 38 сэйвов. В атаке проявил себя дуэт форвардов Виталий Кравцов — Максим Шабанов, набравшие 2 и 3 очка соответственно, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вывеска СКА vs «Трактор» и в предыдущие сезоны была весьма яркой. Но в этом году она стала огненной благодаря переезду в Санкт-Петербург из Северной Америки воспитанника челябинского хоккея Евгения Кузнецова. Разумеется, звездный форвард был в центре внимания, его игра против бывшей команды придавала поединку главную интригу.

Начали команды очень бодро, включив высокие скорости. Порадовало то, что «черно-белые» на первых минутах ни в чем не уступали хозяевам. Михаил Котляревский, Владимир Ткачев и Семен Дер-Аргучинцев проверили на прочность голкипера хозяев бросками с убойных позиций. У питерцев запомнилась контратака «2 в 1», которую едва не завершил точным попаданием Арсений Грицюк.

Игра и не думала успокаиваться, но до реальных голевых моментов не доходило ни у тех, ни у других ворот. А в дебюте второго периода «Трактор», выстояв в меньшинстве, организовал хорошую возможность для взятия ворот. Увы, голкипер армейцев хоть и не без труда, но справился с броском Александра Шарова. Пару минут спустя в схожей ситуации на острие атаки оказался Виталий Кравцов.

Что касается питерцев, то они действовали прямолинейно и однообразно, пытаясь продавить соперника за счет постоянного давления на ворота. Хороший момент был у защитника Сергея Сапего — Зак Фукале был на месте. Ну а Евгений Кузнецов... Он несколько раз оказывался на ударной позиции, был заметной фигурой на льду. Но в целом, провел не самый лучший свой матч, вновь завершив его без результативных действий. Один набранный балл в четырех играх — явно не тот показатель, которым можно гордиться главной звезде Лиги.

Ну, а концовке периода невероятный сэйв совершил Зак Фукале. Уже лежа на льду, он умудрился парировать ловушкой бросок Михаила Григоренко. Тот его наносил практически по пустым воротам и был уверен, что он достигнет цели.

Вновь был на высоте герой матча в третьем периоде, когда отразил бросок Михаила Воробьева... шлемом. Вообще, в этом отрезке игры «Трактору» приходилось очень непросто. Питерцы взяли под контроль шайбу, чаще бросали по воротам. Но челябинцы на характере дожали соперника. В середине периода открыл счет в матче Максим Шабанов. Но каков же молодчина Виталий Кравцов. Это он сумел сделать своевременную и точную передачу из угла площадки на партнера по команде.

Ну а затем Виталий Кравцов пару минут спустя забросил и сам, по сути, сняв все вопросы о победителе. Но и это было еще не все. Все тот же Максим Шабанов поставил точку в матче, забив гол в пустые ворота. 3:0 — в пользу «Трактора»!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 12 сентября. СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Шабанов, 47:49 (5×5).

0:2 — Виталий Кравцов (Максим Шабанов), 51:01 (5×5).

0:3 — Максим Шабанов (Владимир Ткачев, Зак Фукале), 57:21 (en).

Три лучших игрока матча (версия ИА «Первое областное»):

Зак Фукале («Трактор»)

Возможно, лучший игрок матча. Совершил несколько классных спасений, а его сэйв в конце второго периода стал украшением поединка.

Виталий Кравцов («Трактор»)

Звезда № 2. Сначала все сделал для Макса Шабанова, выдав ему классную передачу. А затем и сам «похоронил» питерцев на их же льду.

Максим Шабанов («Трактор»)

Классный матч лидера челябинского клуба. Две заброшенные шайбы и результативная передача! В целом на старте сезона Шабанито показывает свой высокий уровень.

Следующий поединок в чемпионате КХЛ челябинский «Трактор» проведет уже послезавтра, 14 сентября. Нашей команде предстоит сыграть в гостях с ХК «Сочи». В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ.