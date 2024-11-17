Хоккейный клуб «Трактор» по буллитам уступил московскому «Динамо» в КХЛ

Челябинцы проявили характер: забросили две шайбы и перевели игру в овертайм

Зрелищный и драматичный матч с ярким сюжетом выдали хоккейные клубы «Трактор» и «Динамо» в чемпионате КХЛ. Челябинцы, проигрывая в счете 1:3, забросили две шайбы в самой концовке матча, перевели игру в овертайм. Исход поединка решили буллиты, которые лучше исполнили хоккеисты московского клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде «Трактор» много атаковал, чаще бросал по воротам соперника, больше времени провел в зоне соперника. Но выгоды из территориального преимущества не извлек. Но умудрился пропустить два острых контрвыпада, которые завершились взятием ворот.

В первом случае хорошо сыграл на добивании Максим Комтуа после броска Артема Швеца-Рогового. Голкипер «черно-белых» Зак Фукале не успел переместиться и закрыть угол ворот. Во втором случае все классно исполнил Артем Михеев: перехватил шайбу у синей линии и нанес неотразимый кистевой бросок — 0:2.

Еще больше владели инициативой «Трактор» во втором отрезке матча. Подтверждением тому соотношение бросков в створ ворот: 14-2 в пользу хозяев. У «бело-голубых» продолжал творить чудеса голкипер Хантер Миска. Он и в первом периоде совершил как минимум два эффектных сэйва. А теперь в очередной раз несколько раз спас команду от гола. Чего только стоит эпизод с выходом «1 в 0» Максима Шабанова!

Впрочем, в середине второго периода форвард «черно-белых» добился-таки своего. Подхватив шайбу, он сблизился с голкипером гостей и классно бросил в верхний ближний угол. В этот раз американский вратарь динамовцев среагировать не успел — 1:2.

Практически тут же «черно-белые» две минуты играли в большинстве. Гости выстояли и в ответной атаке, уже в равных составах увеличили отрыв в счете. Грубую ошибку в своей зоне совершил защитник Стивен Кэмпфер. Максим Комтуа поборолся за воротами, сделал передачу в центр на Артема Михеева — тому никто не мешал нанести прицельный бросок — 1:3. Абсолютно нелогичный гол, который не вытекал из логики матча.

В третьем периоде хозяева льда пошли большими силами вперед. Но долгое время им никак не удавалось взломать оборону соперника. Матч шел к своему логическому завершению и, казалось, уже ничто не сможет помочь «черно-белым» уйти от поражения. За 5 с половиной минуты до финальной сирены Михаил Котляревский свел преимущество в счете к минимуму. А уже полторы минуты спустя Максим Шабанов сделал его равным — 3:3!

Удивительным получился и овертайм. В нем обе команды имели несколько возможностей завершить матч в свою пользу. Особенно запомнился момент, когда Григорий Дронов сначала выходил на рандеву с голкипером москвичей, а в следующем эпизоде шайба после его добивания угодила в штангу! Решили исход матча буллиты, которые лучше исполнили хоккеисты столичного клуба.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 17 ноября. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 3:4 бул (0:2, 1:1, 2:0, 0:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Максим Комтуа (Артем Швец-Роговой, Игорь Ожиганов), 11:43 (5×5).

0:2 — Артем Михеев (Максим Комтуа, Кирилл Готовец), 15:20 (5×5).

1:2 — Максим Шабанов, 28:14 (5×5).

1:3 — Артем Михеев (Максим Комтуа), 35:04 (5×5).

2:3 — Михаил Котляревский (Владимир Жарков), 55:32 (5×5).

3:3 — Максим Шабанов, 56:59 (5×5).

3:4 — Седрик Пакетт, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Комтуа («Динамо»)

Один из главных героев матча. Забросил сам и дважды ассистировал партнерам по команде. Набрал 3 (1+2) очка.

Максим Шабанов («Трактор»)

Лучший в составе челябинского клуба. Стал автором дубля, забросив шайбы в своем фирменном стиле: классными кистевыми бросками.

Артем Михеев («Динамо»)

Особенно мощно провел первую половину матча, в которой забил два гола. После этого немного ушел в тень.

«Трактор» проиграл, сыграл не лучший свой матч. Но заслужил похвалу в свой адрес: команда не опустила руки и сумела сравнять счет в концовке встречи, проявив характер. Впереди челябинцев ждет домашний матч со столичным ЦСКА. Игра с армейцами состоится 21 ноября. В прямом эфире поединок покажет телеканал ОТВ. Трансляция будет также доступна на сайте 1obl. tv.

Фото: Павел Табарчук (ХК «Трактор»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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