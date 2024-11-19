Хоккея станет еще больше: ФХР объявила о запуске нового турнира

С сезона‑2025/2026 стартует Кубок России для игроков не старше 16 лет

Федерация хоккея России объявила о запуске еще одного турнира. С сезона-2025/26 будет проводиться Кубок России среди игроков не старше 16 лет. В нем будут выступать спортсмены из ведущих детско-юношеских школ и академий страны. Планируется, что в турнире выступит 21 команда, в том числе «Трактор» и «Металлург», сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Первый розыгрыш Кубка России пройдет в сезоне-2025/26. В турнире будут выступать игроки, которые представляют ведущие детско-юношеские школы и академии страны.

Состав участников Кубка России по хоккею среди игроков не старше 16 лет:

«Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), АКМ (Тула), «Амур» (Хабаровск), «Витязь» (Подольск), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтехимик» (Нижнекамск), Московская академия хоккея, «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва), «Югра» (Ханты-Мансийск).

«Структура Кубка России предусматривает три групповых этапа (в октябре, январе и марте). По итогам будут сформированы группы для участия в финальном туре: восемь лучших команд примут участие в „Золотом финале“, следующие восемь — в „Серебряном“, а оставшиеся пять — в „Бронзовом“», — сообщается на сайте ФХЛ.

Отметим, что вчера, 18 ноября, КХЛ анонсировала проведение еще одного турнира. Так, уже в декабре стартует чемпионат России по хоккею 3×3. В нем примут участие восемь команд, среди них «Трактор» и «Металлург».