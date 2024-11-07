Хоккейный клуб «Металлург» нанес «Амуру» 10‑е поражение подряд в КХЛ

Победу магнитогорской команде в овертайме принес защитник Валерий Орехов

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали непростую победу в чемпионате КХЛ, выиграв в гостях у аутсайдера турнира хабаровского «Амура». Для дальневосточной команды это уже 10‑е поражение подряд. У южноуральцев свою вторую шайбу в КХЛ забросил 19‑летний форвард Борис Осипович, а победу «сталеварам» принес точный бросок Валерия Орехова в овертайме — 2:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В последних матчах некогда самая результативная команда КХЛ в атаке не блещет. Больше четырех шайб «Металлург» забивал месяц назад, когда 8 октября выиграл домашний поединок у московского «Динамо» (5:3). После этого «сталевары» сыграли 10 матчей, но в них нечасто радовали зрителей большим количеством заброшенных шайб.

В матче с «Амуром» болельщики «Металлурга» вправе были надеяться на то, что их команда наконец проявит себя в атаке. Дальневосточный клуб перед игрой потерпел 9 поражений подряд, опустившись на дно турнирной таблицы. Кому как не главному аутсайдеру лиги забивать град шайб?

Не тут-то было! Амурские «Тигры» навязали южноуральскому клубу серьезную борьбу. Хотя уже в самом дебюте «Металлург» открыл счет в матче. Уже на 5‑й минуте классный кистевой бросок исполнил 19‑летний форвард магнитогорского клуба Борис Осипович. Это для него уже вторая заброшенная шайба в текущем сезоне.

После этого гола игра немного успокоилась. Возмутителем спокойствия в начале второго периода стал канадский форвард «Амура» Алекс Бродхерст. К радости зрителей «Платинум-Арены» он сравнял счет — 1:1. Хабаровчане воспрянули духом, стали чаще угрожать воротам гостей. Магнитогорцы же в атаке не преуспели.

Заключительный отрезок матча прошел в равной борьбе. Хорошую возможность вывести свою команду вперед упустил нападающий «Амура» Игнат Коротких. Но явно перестарался в своих намерениях: он пытался пропихнуть в ворота не только шайбу, но и голкипера Александра Смолина вместе с ней. Вместо желаемого гола форвард «Тигров» получил две минуты штрафа.

У «сталеваров» активностью выделялся Данила Юров. Он часто брал игру на себя, наносил больше других бросков по воротам. Но то ему не хватало точности, то вратарь Дмитрий Лобезников на последнем рубеже действовал надежно, ошибок не совершал. Впрочем, у него было не так много работы, как следовало ожидать. Хоккеисты «Металлурга» нанесли в основное время матча лишь 20 бросков в створ ворот.

Должны были все решать магнитогорцы в овертайме, когда хозяева нарушили права. В этот раз большинство «Металлурга» сработало. Точный бросок при игре в формате 4×3 нанес защитник «сталеваров» Валерий Орехов. Хозяева льда потерпели 10‑е поражение кряду, но хотя бы набрали 1 очко.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 7 ноября. «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Борис Осипович (Егор Коробкин, Денис Зернов), 04:48 (5×5).

1:1 — Алекс Бродхерст (Владислав Барулин), 21:59 (5×5).

1:2 — Валерий Орехов (Данила Юров), 61:22 (4×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Данила Юров («Металлург»)

Набрал лишь один результативный балл, сделав передачу в овертайме. Но нельзя не отметить его активность. Часто угрожал воротам соперника, больше других нанес бросков в створ ворот.

Алекс Бродхерст («Амур»)

Один из лидеров хабаровчан пополнил свой снайперский счет, сравняв его во втором периоде. Был нацелен на ворота и в паре случаев мог делать «дубль».

Борис Осипович («Металлург»)

19-летний хоккеист доказал, что готов к игре на взрослом уровне. Забросил свою вторую шайбу в КХЛ, классно исполнив кистевой бросок.

Уже совсем скоро, 11 ноября, состоится горячее южноуральское дерби: «Металлург» vs «Трактор». А пока магнитогорцы будут готовиться к гостевому поединку с «Сибирью», с которой сыграют 9 ноября.

Фото: пресс-служба ХК «Амур» (Хабаровск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)