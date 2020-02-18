Три южноуральских спортсмена выступят за российскую сборную на Кубке мира по фристайлу

Домашний этап пройдет на территории ГЛЦ «Солнечная долина».

Послушать 00:00

В выходные на территории «Солнечной долины» пройдет домашний этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В состав сборной России попали трое южноуральцев. На трассу 23 февраля выйдут Игорь Омелин, Кирилл Гладков и Анастасия Чирцова.

«В настоящий момент команда уже находится на курорте „Солнечная долина“, где готовится к предстоящим стартам под руководством главного тренера сборной России по фристайлу Михаила Носова, старшего тренера Леонида Мехрякова, тренеров Виктора Хорошилова, Ивана Аникина и Константина Киреева», — рассказали в пресс-службе регионального Минспорта.

В субботу, 22 февраля, пройдет квалификация, финальные заезды состоятся 23 февраля. Стоимость билетов варьируется от ста до семиста рублей.