Финальная стадия: «Солнечная долина» готовится принять этап Кубка мира по фристайлу

Соревнования в дисциплине «ски-кросс» пройдут 22 и 23 февраля.

Послушать 00:00

Уже в ближайшие выходные, 22 и 23 февраля, в Миассе на территории курорта «Солнечная долина» состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В них будет участвовать около 100 человек из 15 стран. Самую большую команду на правах страны-хозяйки соревнований заявила сборная России — 15 человек.

Сами участники отмечают, что Миасс для многих — второй дом, неофициальный центр «ски-кросса», ведь помимо соревнований российского и международного уровней там проводятся и тренировочные сборы.

«Трассу успели посмотреть, когда ехали вдоль неё по канатной дороге. До официальных заездов опробовать её нельзя. Трасса достаточно длинная, но более простая. Хотя чем проще трасса, тем сложнее, на самом деле. Но такая тенденция наблюдается на международном уровне из года в год», — рассказал Максим Вихров, член сборной России.

Помимо спортсменов к соревнованиям готовятся ещё одни важные люди — судьи. Главным судьёй является россиянин Евгений Ворона. Он поделился, что все они находятся в «Солнечной долине» уже давно и следили за ходом строительства трассы.

«Сейчас на трассе наводятся последние штрихи. Я, как главный, буду везде на соревнованиях. У меня много радиостанций при себе, ведь я отвечаю за всё проведение этапа Кубка мира. Важно, как все службы работают, как коммуницируют, ведь там работают около 100 человек», — подчеркнул Евгений Ворона.

К слову, все участники уже прибыли на «Солидол» и готовятся к состязаниям. Сегодня, 20 февраля, у них ожидается первый пробный заезд, где они впервые опробуют трассу. Также ожидается большое количество зрителей этапа Кубка мира по фристайлу. Если в прошлом году их было около 13 тысяч, то в этом году организаторы ожидают около 15 тысяч. Размещаться они будут вдоль трассы, а также на трибунах.

Отмечается, что все экстренные службы готовы к проведению международных соревнований и провели свои учения — это бригады спасателей, врачей, охраны и даже антитеррористические службы.

Телеканал ОТВ, а также сайт 1obl.tv в воскресение, 23 февраля, будут проводить прямую трансляцию финальных заездов этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».