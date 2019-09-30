Чемпионом мировой серии «Гран-при» по кикбоксингу стал уроженец Копейска

Он одержал верх в самом жестком и зрелищном разделе этого вида спорта — К-1.

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С 25 по 29 сентября в столице Чехии состоялся турнир «Гран-при» Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга. В нем выступили 220 участников из 17-ти стран, и определили сильнейших спортсменов во всех весовых категориях среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин. Победители получили чемпионские пояса.

В одном из центральных боев «Гран-при» отличился 24-летний копейчанин, мастер спорта России международного класса Виктор Михайлов, который провел на пражском ринге четыре поединка в весовой категории до 63,5 килограммов. Он досрочно победил медалиста международных турниров Маттиаса Семберу из Австрии, по очкам переиграл чемпиона Европы-2018 и Всемирных игр-2017 Орхана Сананзаде из Украины и двукратного чемпиона мира (2015, 2017) Антуана Хабаша из Венгрии.

В решающем поединке Виктору пришлось сражаться с победителем юниорского первенства Европы-2017 и прошлогоднего Кубка континента в Праге, обладателем «бронзы» чемпионата Европы-2018 Вацлавом Сиваком. Михайлов, выступающий за профессиональный клуб «TUFF GUY Team» из города Соликамск, весь бой провел в постоянных атаках, не позволив судьям усомниться в своем преимуществе. В итоге заслуженная награда — пояс чемпиона и денежный приз.

«Очень тяжелый чемпионат для меня выдался. Четыре боя, и в каждом пришлось воевать. На финал выходил с травмой, на морально-волевых качествах продержался и вырвал победу у местного бойца», — поделился Виктор Михайлов после награждения победителей «Гран-при».

Добавим, что Виктор Михайлов является чемпионом Европы-2014, серебряным призером чемпионата мира-2015, чемпионом России (2017).