Хоккейный матч плей-офф ВХЛ в Челябинске длился более 6 часов

«Челмет» и «Торпедо» начали играть в 18:30, закончили в 00:38

Матч в Челябинске между командами «Челмет» и «Торпедо-Горький» вошел в топ-3 самых продолжительных в истории российского хоккея. Исход поединка плей-офф ВХЛ решился в пятом (!) овертайме, победу одержали хозяева площадки со счетом 2:1. Команды начали матч вчера, 15 апреля, в 18:30, а завершили уже ночью, 16 апреля, в 00:38, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Третий матч в серии плей-офф ВХЛ между «Челметом» и «Торпедо-Горький» едва не побил российский рекорд. В общей сложности команды сыграли 158 минут и 5 секунд — это третий по продолжительности поединок в истории двух лиг — КХЛ и ВХЛ. Приводим данные для сравнения:

Самые продолжительные матчи в истории КХЛ:

142:09. ЦСКА vs «Йокерит» (сезон-2017/2018)

126:34. «Локомотив» vs ЦСКА (сезон-2021/2022)

126:14. «Лев» vs «Донбасс» (сезон-2013/2014)

118:48. «Северсталь» vs «Локомотив» (сезон-2012/2013)

116:35. «Адмирал» vs «Металлург» (сезон-2013/2014)

Самые продолжительные матчи в истории ВХЛ:

163:36. «Динамо» СПб vs «СКА-Нева» (сезон-2017/2018)

158:11. «СКА-Нева» vs «АКМ» (сезон-2023/2024)

120:23. «ТХК» vs «Динамо» МО (сезон-2015/2016)

119:06. «Сарыарка» vs «Нефтяник» (сезон-2018/2019)

110:55. «Южный Урал» vs «СКА-Нева» (сезон-2023/2024)

Игра в Челябинске началась 15 апреля в 18:30. Команды в основное время обменялись заброшенными шайбами. При этом игра смотрелась, было немало опасных моментов у ворот как одной, так и другой команды.

Удивительно и то, что в овертайме также соперники искали счастья у чужих ворот, не уходили в глухую оборону, старались вырвать победу за счет комбинационный и атакующей игры. Но здорово действовали вратари, а где-то элементарно не везло форвардам команд.

В овертаймах команды не реализовали по одному штрафному буллиту, дважды попадали в штанги, играли в неравных составах. Казалось, шайбе уже деваться некуда... А когда в Челябинске наступил новый день, четко сработал штаб «Челмета». Они передали информацию ведущему матча и тот поздравил... с Днем рождения форварда челябинского клуба Артема Удота. Вряд ли хоккеист полагал, что свои именины будет встречать на хоккейном льду, а не дома.

Увы, стать героем матча ему не удалось. Победную шайбу на исходе пятого овертайма забросил форвард нижегородского клуба Роман Опалев. На табло в это время горело 158:05. Еще пять с небольшим минут — и мог быть установлен новый рекорд российского хоккея.

В этом материале мы подробно рассказали о том, как непросто складывался матч для обеих команд. «Челмет» проиграл 1:2 и теперь уступает в серии до четырех побед со счетом 0:3. Уже завтра, то есть 17 апреля, команды сыграют еще один матч в Челябинске.

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).