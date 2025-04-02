Хоккейный клуб «Челмет» выиграл у «Молота» и повел в серии 3-2 в плей-офф ВХЛ

Челябинская команда выиграла домашний поединок со счетом 2:0

Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» одержали домашнюю победу в пятом матче плей-офф ВХЛ. Сегодня, 2 апреля, «черно-белые» выиграли у «Молота» на своей площадке со счетом 2:0. Подопечные Марата Аскарова вышли вперед в серии Кубка чемпионов России, сделав счет 3-2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челмет» здорово начал серию плей-офф в ВХЛ, выиграв два матча у пермяков на домашней площадке. Причем, в одном из поединков «черно-белые» разгромили соперников со счетом 7:3. Вот только в гостях челябинцы сыграли не лучшим образом: два поражения (2:3 и 1:5) — и приходилось начинать все с начала.

Игра на домашней площадке получилось непростой для обеих команд. Обе постарались сделать ставку на надежной игре в обороне. Возможно, игра получилась не такой зрелищной и как результат — не результативной. Хотя уже в самом дебюте «Челмет» открыл счет благодаря усилиям Руслана Агламзянова. А уже в самой концовке периода Денис Почивалов удвоил преимущество.

Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Да и голевых моментов у команд было не так много. Чуть оживилась игра в третьем отрезке матча. «Молот» временами атаковал очень опасно, но оборона «Челмета» держала свои оборонительные редуты крепко. Подопечные Марата Аскарова довели матч до победы и вышли вперед в серии 3-2.

Хоккей. ВХЛ. Кубок чемпионов России. Плей-офф. Пятый матч.

2 апреля. «Челмет» (Челябинск) — «Молот» (Пермь) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Руслан Агламзянов (Артем Удот), 05:01 (5×5).

2:0 — Денис Почивалов (Владислав Юсупов, Кирилл Кадышев), 18:16 (5×4).

Счет в серии: 3-2.

Следующая игра команд состоится уже в Перми. Она состоится 4 апреля. В случае победы «Челмет» может выиграть серию и выйти в следующий раунд плей-офф.

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).