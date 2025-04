«Челмет» и «Торпедо» сыграли третий по продолжительности матч в истории ВХЛ

Команды провели на льду 158 минут, а победу одержали гости в пятом овертайме — 2:1

Удивительный по зрелищности и драматургии сыграли хоккейный матч в Челябинске команды «Челмет» и «Торпедо-Горький» в плей-офф ВХЛ. Для того, чтобы выявить победителя в третьей игре серии им понадобилось сыграть 158 минут и 5 секунд! Решающую шайбу на исходе пятого овертайма забросил форвард нижегородского клуба Роман Опалев. 2:1 в пользу гостей, они ведут в серии 3-0, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В том, что противостояние между челябинским и нижегородским клубами будет упорным сомневаться не приходилось. Во-первых, в текущем сезоне ВХЛ очень уж подровнялся уровень команд. И яркое тому подтверждение — результат противостояния первого раунда плей-офф, в котором «Магнитка» взяла и выбила из борьбы лучшую команду «регулярки» — новокузнецкий «Металлург». Ну и во-вторых, «Челмет» и «Торпедо» расположились по соседству по итогам «гладкого» чемпионата.

Первые две игры в Нижнем Новгороде подтвердили эти ожидания. Оба поединка получились равными и упорными. Но в каждом из поединков хозяева были чуть удачливее, выиграв 4:3 (в овертайме) и 3:1. Так, волжане повели в серии 2-0 и два матча в Челябинске должны были во многом прояснить ситуации в исходе победителя в этом противостоянии.

Первый период лучше провели хозяева льда. Подопечные Марата Аскарова лучше комбинировали в атаке, чаще бросали по воротам, создавали опасные моменты. В самом дебюте они открыли счет в матче. Андрей Матюшин здорово сыграл в отборе, адресовал шайбу Коробинцеву. Тот сыграл еще круче: по-футбольному обработал передачу, прокинув резиновый диск себе на ход, а затем клюшкой отправил его под перекладину — 1:0. Впрочем, еще до перерыва гости выровняли положение. Грамотно и классно сыграл на добивании Даниил Ильин — 1:1.

Второй отрезок матча прошел, напротив, при небольшом игровом преимуществе гостей. В центре внимания были голкиперы команд — Алексей Щетилин и Дмитрий Дагестанский работали в поте лица, зрители заброшенных шайб во втором периоде не увидели.

Мог выходить «Челмет» в начале третьей 20-минутки, когда получил возможность сыграть в большинстве. Дважды Кирилл Кадышев оказывался на ударной позиции, вновь надежен был вратарь нижегородцев. Спустя некоторое время играли в формате «5×4» гости. Теперь уже у ворот челябинцев было очень опасно. Но самый верный момент выйти вперед упустил Арсений Варлаков. Защитник «торпедовцев» с острого угла едва не забил бильярдного «свояка».

За две минуты до конца третьего периода «Челмет» получил шикарную возможность закончить матч в свою пользу. За игру высоко поднятой клюшкой на Константине Климонтове судьи выписали аж 4 минуты штрафа Глебу Чеснокову. Увы, забить победную шайбу в основное время матча «черно-белым» не удалось. В большинстве они действовали слишком сумбурно и не рационально.

Не реализовали хоккеисты «Челмета» большинство и в овертайме. В нем обе команды имели шансы забросить победную шайбу. И все же чуть ближе к успеху были хозяева льда. Они должны были уже решать все, когда судьи выписали 5-минутный штраф за грязную игру Илье Бочкову. Но этим шансом не воспользовались.

Не разыграли они «лишнего» в первом овертайме при игре в формате «5×3». Во втором — попал в штангу Сергей Другаля, не реализовал буллит Кирилл Кадышев... Как минимум три 100-процентных момента упустили и гости. В одном из эпизодов шайба угодила в перекладину! Игра затягивалась и рисковала завершиться ближе к полуночи.

Описывать все события такого «залипательного» хоккея можно бесконечно долго. Благо, что матч шел на встречных курсах, обе команды искали счастья у чужих ворот, а не закрывались в своей зоне. В какой-то момент стало жаль комментатора ОТВ Сергея Михно. На него, бедного, выпала не меньшая нагрузка, чем на хоккеистов. Показалось, еще чуть-чуть и у него пропадет голос.

Зрителей ждал седьмой период (или четвертый овертайм — кому как нравится). И самое время было обратиться к интернет-источникам, чтобы понять: идут ли команды на рекорд? Итак, самые продолжительные матчи в истории ВХЛ:

163:36. «Динамо» СПб vs «СКА-Нева» (сезон-2017/2018)

158:11. «СКА-Нева» vs «АКМ» (сезон-2023/2024)

120:23. «ТХК» vs «Динамо» МО (сезон-2015/2016)

119:06. «Сарыарка» vs «Нефтяник» (сезон-2018/2019)

110:55. «Южный Урал» vs «СКА-Нева» (сезон-2023/2024)

110:13. «Сокол» vs «Рубин» (сезон-2022/2023)

Рекорд устоял. Заставил всех разойтись по домам форвард гостей Роман Опалев. Он забросил шайбу на исходе пятого (!) овертайма.





Хоккей. ВХЛ. Кубок Чемпионов России. 1/4 финала. Третий матч.

15 апреля. «Челмет» (Челябинск) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1:2 от (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Владимир Коробинцев (Андрей Матюшин), 02:27 (5×5).

1:1 — Даниил Ильин (Елисей Минаев, Денис Орлович-Грудков), 12:26 (5×5).

1:2 — Роман Опалев (Илья Чефанов), 158:05 (5×5).

Счет в серии: 0-3.

Послезавтра, 17 апреля, команды сыграют четвертый матч серии. Игра пройдет в челябинском ДС «Юность», начало — в 18:30. И если уж вы соберетесь посетить этот поединок, то планируйте свое время. Такие уж хоккеисты-полуночники собрались в командах Челябинска и Нижнего Новгорода. Им скучно играть вечером...

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).