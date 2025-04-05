Хоккейный клуб «Челмет» вышел в следующий раунд плей‑офф ВХЛ

Челябинская команда выиграла серию у «Молота» со счетом 4-2

Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» вчера, 4 апреля, разгромили пермский «Молот» в шестом матче серии плей-офф ВХЛ — 5:1. Благодаря этой победе «черно-белые» выиграли серию 4-2 и вышли в следующий раунд турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде команды обменялись голами, причем обе шайбы были заброшены в большинстве. Открыл счет в матче капитан «черно-белых» Илья Зиновьев, у пермяков ответил Павел Синявский.

Ключевым стал второй отрезок игры, который хозяева площадки провалили. Уже в самом дебюте Никита Екимов удачно подставил клюшку после броска Алексея Рыкманова — 2:1. А в середине периода «черно-белые» забросили две шайбы с интервалом в полторы минуты. Сначала реализовал большинство Владимир Коробинцев, а уже в равных составах увеличил преимущество Денис Почивалов — 4:1!

Тренерский штаб «Молота» сменил вратаря, бросив в бой Егора Гуськова. Но этот ход не сработал. На старте третьего периода «Челмет» забросил еще одну шайбу, дубль оформил Денис Почивалов. По сути, игра была сделана. 5:1 — классное завершение серии 1/8 финала.

«Невероятная серия, которую мы выиграли. Каждый матч была невероятная борьба. Рад за ребят, что они достали из себя все, что у них есть, все силы. Это им даст еще толчок в будущем, они станут сильнее и еще лучше», — подвел итог первому раунду плей-офф главный тренер «Челмета» Марат Аскаров.

Хоккей. ВХЛ. Кубок Чемпионов России. 6-й матч. 4 апреля. «Молот» (Пермь) — «Челмет» (Челябинск) — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Илья Зиновьев, 05:15 (5×4).

1:1 — Павел Синявский (Артем Гареев, Игорь Зенчиков), 08:40 (5×4).

1:2 — Никита Екимов (Алексей Рыкманов), 21:24 (5×5).

1:3 — Владимир Коробинцев (Илья Зиновьев, Кирилл Кадышев), 30:32 (5×4).

1:4 — Денис Почивалов (Артем Удот, Александр Филатов), 32:14 (5×5).

1:5 — Денис Почивалов (Андрей Матюшин), 41:47 (5×5).

Счет в серии: 2-4.

Фото: пресс-служба ХК «Молот» (Пермь)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)