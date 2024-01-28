Хоккейный клуб «Металлург» одержал минимальную победу над «Амуром» в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы в непростом поединке выиграли со счетом 3:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали очередную победу в чемпионате КХЛ, выиграв в гостях у хабаровского «Амура» со счетом 3:2. Лидер Восточной конференции встретил серьезное сопротивление от одного из аутсайдеров Лиги. Но благодаря успешной игре в первом периоде и строгой игре в обороне довел дело до победы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде шла в целом равная и обоюдоострая игра. Однако класс и исполнительское мастерство хоккеистов «Металлурга» сыграли свое дело. Гости имели две реальные возможности забросить шайбу и оба раза их реализовали. Сначала курьезный гол коньком открыл счет в матче Никита Михайлис, а затем снова при помощи рикошета отличился Данила Юров.

Нельзя сказать, что хозяева льда в первом периоде выглядели статистами: у «Амура» было предостаточно шансов распечатать ворота «Металлурга»: дважды игроки хабаровской команды попадали то в штангу, то в перекладину, а Никита Подсткебалин неоднократно выручал свою команду.

Во втором периоде хозяева льда отыграли одну шайбу. После выигранного вбрасывания в зоны гостей Александр Щемеров бросил по воротам. Никита Подскребалин шайбу отразил, однако на добивании Владислав Барулин был точен — 1:2.





В третьем отрезке матча долгое время счет оставался без изменений. Лишь под занавес игры гостям удалось вновь огорчить голкипера хозяев. Красивейшую контратаку завершил Никита Гребенкин после передач Игоря Гераськина и Даниила Вовченко. Произошло это за две с половиной минуты до финальной сирены. По сути, игра была сделана.

Тем не менее, «тигры» не сдались и организовали еще один гол. Отличился Иван Мищенко. Почувствовав «запах крови» хозяева льда предприняли финальный штурм ворот соперника, сняли вратаря на шестого полевого игрока, однако он успехом не увенчался. 3:2 — в пользу «Магнитки».

Магнитогорский клуб сохранил за собой лидерство на «Востоке». Уже завтра, 29 января, команды сыграют в Хабаровске повторный поединок.