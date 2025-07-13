Хоккейный клуб «Трактор» завоевал бронзу чемпионата КХЛ 3×3

Победу в дебютном турнире одержал уфимский «Салават Юлаев»

В Москве завершился Суперфинал первого в истории чемпионата КХЛ 3×3. Обладателем трофея стал уфимский «Салават Юлаев», который в решающем поединке в серии буллитов выиграл у казанского «Ак Барса». В малом финале челябинский «Трактор» уверенно победил минское «Динамо» и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Почти полгода длился хоккейный марафон первого чемпионата КХЛ в формате 3×3. Каждая команда на первом этапе провела в общей сложности по 72 матча. Челябинский «Трактор» завершил этот турнир на третьей позиции, вышел в Суперфинал, в котором приняли участие 6 лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Кстати, компанию ему составил и магнитогорский «Металлург».

Суперфинал также был разбит на две части. В первой, на круговом этапе, команды сыграли с каждым соперником по одному матчу. Четыре лучших клуба попадали в полуфинал, где и боролись за медали турнира. Челябинский «Трактор» решил задачу-минимум, замкнув четверку сильнейших. Причем, все решил заключительный поединок кругового этапа, в котором «черно-белые» оказались сильнее в южноуральском дерби, победив «Металлург» со счетом 7:4.

Так, челябинцы отправились в полуфинал, а магнитогорцы вынуждены были выбыть из борьбы за медали. Игра с «Салаватом Юлаевым» получилась равной и упорной. Увы, «черно-белые» уступили уфимцам. Но собрались, и в матче за 3-е место, не дали минскому «Динамо» и шанса на успех. 7:3 — более чем уверенная победа «Трактора», которая позволила челябинскому клубу завоевать бронзовые медали чемпионата КХЛ 3×3.

Чемпионат КХЛ 3×3. Суперфинал.

Круговой этап:

6 июля. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 5:4.

7 июля. «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:6.

9 июля. «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 7:3.

10 июля. «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4.

11 июля. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 7:4.

Полуфиналы:

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2.

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 5:2.

Матч за 3-е место. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 7:3.

Финал. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (бул).

«Конечно, хотели бы побороться за Кубок в финальном матче. Но любая игра начинается со счета 0:0, а дальше — кто кому уступит. Тем не менее, ребята — молодцы! Обыграли Минск в последнем матче сезона. Бронза же всегда именно что выигрывается, когда побеждаешь в матче за 3-е место», — подвел итог выступлению в Суперфинале главный тренер команды «Трактор» Денис Козырев.

ХК «Трактор» — бронзовый призер чемпионата КХЛ 3×3. Состав команды:

Вратари: Артур Мустафин, Никита Циркуль.

Полевые игроки: Артем Бородкин, Сергей Шумаков, Данила Богуш, Дмитрий Акишин, Григорий Несветаев, Артем Удот, Максим Аскаров, Артем Пеньковский, Егор Иванов, Кирилл Кадышев.

Обладателем Кубка КХЛ 3×3 стал уфимский «Салават Юлаев». В финальном матче он выиграл «зеленое» дерби у казанского «Ак Барса». Причем, основное время игры на выявило победителя (1:1), а в серии буллитов удачливее оказалась хоккеисты из Башкортостана.