Хоккейный клуб «Трактор» с победы стартовал в Суперфинале чемпионата КХЛ 3×3

Челябинцы уступали 1:4 минскому «Динамо», но совершили камбэк и выиграли 5:4

Челябинский «Трактор» совершил крутой камбэк в первом матче Суперфинала чемпионата КХЛ 3×3. Хоккеисты «черно-белых» уступали 1:4 минскому «Динамо», однако одержали в итоге победу со счетом 5:4. На круговом этапе турнира южноуральцам предстоит провести еще четыре матча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый период получился аккуратным с обеих сторон. И безголевым, что в формате 3×3 происходит довольно редко. «Трактор» больше внимания уделил обороне и грамотно сыграл по лидерам соперника. Голевое молчание в итоге прервал «Трактор», причем отличился новичок команды Кирилл Кадышев. Игра после этого раскрылась, стала веселее.

Минчане быстро отыгрались, а затем и вовсе довели счет до крупного — 4:1. Зато в третьем периоде «черно-белые» показали суперигру. Челябинцы не просто отыгрались, а еще и вырвали победу. За шесть секунд до завершения третьего периода лучший бомбардир «Трактора» Григорий Несветаев сориентировался после отскока от лицевого борта и принес своей команде первые два очка в Суперфинале.

«Допустили невынужденные ошибки, но хорошо, что показали характер. Немного упустили инициативу в начале матча, проиграли вбрасывания — это такой элемент единоборств, который нельзя проигрывать. Но затем вернулись в игру и победили», — рассказал после окончания матча Григорий Несветаев.

Хоккей. Чемпионат КХЛ 3×3. Суперфинал. Круговой этап, первая игра

6 июля. «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 5:4.

Шайбы забросили: Кирилл Кадышев, 08:20 (1:0); Тимофей Ковгореня, 09:22 (1:1); Виталий Пинчук, 11:58 (1:2); Сергей Кузнецов, 12:32 (1:3); Виталий Пинчук, 16:53 (1:4); Максим Аскаров, 17:09 (2:4); Егор Иванов, 17:56 (3:4); Артем Бородкин, 18:37 (4:4); Григорий Несветаев, 20:54 (5:4).

Отметим, что проиграли стартовый поединок хоккеисты «Металлурга». Магнитогорская команда уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:7.

Сегодня, 7 июля, второй игровой день Суперфинала. Хоккеисты «Трактора» сыграют с «Ак Барсом», а «Металлургу» предстоит уральское дерби с «Автомобилистом».